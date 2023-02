ASSE : Une bonne nouvelle tombe à Sainté, après la tuile Charbonnier

Publié par ALEXIS le 13 février 2023 à 23:06

L' ASSE peut se réjouir d’une bonne nouvelle tombée à une semaine du match à Nîmes. Une annonce qui vient atténuer le forfait de Charbonnier.

Après ses deux matchs remportés à domicile, l’ ASSE se déplace à Nîmes, lundi, lors de la 24e journée de Ligue 2. A une semaine du match contre les Crocodiles, les supporters du club ligérien ont d’ores et déjà réservé toutes les places disponibles dans le pacage visiteurs. C’est l’AS Saint-Etienne même qui a informé, via son site internet, ce lundi, que le parcage stéphanois dans le stade des Costières est déjà plein.

Selon l’ ASSE, « l’intégralité des places allouées aux visiteurs du stade des Antonins de Nîmes a été réservée par les groupes de supporters de l'AS Saint-Étienne ». Par conséquent, « aucune place dans le parcage visiteurs ne sera donc commercialisée sur la billetterie officielle du club pour la rencontre Nîmes-ASSE du lundi 20 février prochain (20h45) ». Une bonne nouvelle qui va certainement réduire les effets de l'annonce sur la blesure grave et la fin de saison de Gaëtan Charbonnier.

ASSE-Nîmes : Saint-Etienne confirme sa mobilisation massive à l'extérieur

Comme lors de ses déplacements précédents chez leurs adversaires cette saison, l’équipe de Laurent Batlles pourra encore compter sur le soutien de ses supporters, cette fois dans le Gard. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise si les supporters stéphanois ont fait le plein de la tribune qui leur est réservée dans l'enceinte des Nîmois. Ils ont l'habitude de se déplacer massivement pour soutenir leur équipe de coeur. Ils sont justement reconnus par la LFP comme le public qui se mobilise le plus à l'extérieur cette saison.

Selon les chiffres publiés par la Ligue la semaine dernière, l’affluence en parcages adverses en Ligue 2 est dominée par l’ ASSE avec 5391 supporters stéphanois, à la mi-saison. Cela, loin devant les Girondins de Bordeaux (2664 supporters) à l'extérieur. Pour rappel, le dernier déplacement du peuple vert c’était mal passé à Bastia. L’ ASSE s’était inclinée (2-0), sur l’ile de Beauté, lors de la 21e journée de Ligue 2.