RC Strasbourg Mercato : C'est officiel, Frédéric Antonetti signe au RCSA

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 11:33

Alors que la rumeur est sortie lundi après-midi, c'est désormais officiel, Frédéric Antonetti est le nouvel entraîneur du RC Strasbourg.

L'opération maintien est lancée au RC Strasbourg. Actuellement 17e et premier relégable au classement, le RCSA doit réagir le plus vite possible, et les dirigeants l'ont parfaitement compris. Si Mathieu Le Scornet semblait faire l'affaire lors de ses premiers matches sur le banc strasbourgeois, ses résultats étaient finalement trop irréguliers, et dans une saison à quatre descentes en division inférieure, un manque de constance peut s'avérer fatale en fin d'exercice.

Le match de dimanche dernier face au LOSC, perdu 2-0 par le RC Strasbourg, a certainement été le point de bascule pour la direction, surtout avec les évènements qui ont entaché l'après-match, avec la violente altercation entre Dimitri Liénard et Nordine Kandil sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Dès lundi après-midi, la rumeur autour d'une arrivée de Frédéric Antonetti a pris de l'ampleur, et le RC Strasbourg a officialisé la nouvelle lundi soir via son compte Twitter.

RC Strasbourg : Frédéric Antonetti officiellement entraîneur du RCSA

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Metz le 9 juin 2022, Frédéric Antonetti va avoir la lourde tâche de maintenir le RC Strasbourg à l'issue de la saison. Son arrivée a été officialisée lundi soir par le club strasbourgeois via un communiqué officiel. "Frédéric Antonetti s’est engagé aujourd’hui en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace. Avant de diriger sa première séance d’entraînement demain après-midi, le technicien de 61 ans donnera une conférence de presse en compagnie du Président Marc Keller à 14h au stade de la Meinau."

Comme précisé dans le communiqué, l'entraîneur de 61 ans dirigera sa première séance ce mardi, juste après avoir été présenté en conférence de presse aux côtés de Marc Keller, président du RC Strasbourg.