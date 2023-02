OL : Malo Gusto fait une promesse avant son départ de Lyon

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 19:37

Malo Gusto qui n'a plus que quelques mois à passer au sein de l' OL, son club formateur, a fait une promesse à Lyon avant son départ.

Malo Gusto est l’un des joueurs transférés par l’ OL cet hiver. Un gros transfert conclu avec Chelsea pour 35 millions d'euros bonus compris. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais a cependant été laissé à la disposition du club rhodanien jusqu’à la fin de la saison. Le jeune arrière latéral droit est revenu sur son transfert colossal chez les Blues, dans les derniers jours du mercato hivernal.

« Le transfert à Chelsea s’est fait un peu au dernier moment, même si ça faisait un certain temps que je parlais avec eux. C’était une bonne proposition, avec un bon projet derrière, c’est ce qui a influencé mon choix », a-t-il expliqué.

Rejoindre un club du calibre de Chelsea effraye certes un peu Malo Gusto, mais il se dit prêt à relever le défi et affronter la concurrence à Londres. « Il y a toujours une petite appréhension, c’est une certitude. Chelsea est un très grand club et j’en suis conscient d’autant que je change de pays. Mais quand je signe, je sais à quoi m’attendre, et je signe pour jouer et m’imposer là-bas. »

OL : Malo Gusto veut aider Lyon à redresser la barre

Le joueur de 19 ans rejoindra donc le club de Premier League cet été. Avant son départ de Lyon, il s’est fixé pour objectif d’aider l’ OL à remonter au classement, après la première moitié de saison ratée par les Gones. « On n’est pas là où on doit être ! On doit quand même regagner le cœur de certains supporters, et ça me tenait à cœur de rester pour rendre à mon club formateur ce qu’il m’a donné », a déclaré Malo Gusto. Notons que l'équipe de Laurent Blanc est 9e de Ligue 1 avec 35 points, après 23 journées de championnat.