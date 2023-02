ASSE Mercato : Une piste prioritaire de Saint-Etienne dévoilée

Publié par ALEXIS le 15 février 2023 à 06:14

Denis Balbir a filé des tuyaux à l’ ASSE pour le maintien. Il a aussi identifié un dossier prioritaire de Sainté, dans sa chronique pour But Football Club.

L’ ASSE est sortie de la zone de relégation, à l’issue de la 23e journée de Ligue 2 grâce à ses victoires consécutives sur le FC Annecy (3-2) et Dijon FCO (2-0). C’est d’ailleurs la première fois que les Verts ne sont plus relégables depuis la 8e du championnat. L’ AS Saint-Etienne avait entamé une première série positive qui s’était arrêtée à deux victoires, respectivement contre Laval et Niort (1-0), juste à la fin de la phase aller du championnat.

Cette fois, le club ligérien a quitté la zone rouge, mais doit rester prudent. C’est ce que Denis Balbir a recommandé aux Stéphanois dans son analyse après le succès sur DFCO.

« Ne tombons pas dans l'excès et ne croyons pas que c'est fait. Il ne faut pas s'enflammer et croire que le maintien est déjà assuré », a-t-il prévenu, pour la source. « S’il ne faut pas s'enflammer, c'est aussi parce qu'on a perdu Gaëtan Charbonnier. On se doit d'être méfiant et à ne pas verser dans l'euphorie. L'objectif, c'est désormais de s'installer tranquillement en milieu de tableau », a conseillé le journaliste supporter de l’ ASSE.

ASSE Mercato : Balbir souhaite la prolongation de Krasso à Saint-Etienne

Ce dernier a également montré un dossier auquel la direction des Verts devrait s’attaquer en priorité, avant la fin de saison. Il estime que les décideurs stéphanois doivent trouver un accord avec Jean-Philippe Krasso pour prolonger son contrat. C’est même un impératif selon le chroniqueur. « Envisager la prolongation de contrat de Jean-Philippe Krasso (25 ans) devient à mes yeux un dossier capital pour les dirigeants », a-t-il indiqué.

« Ça ne sera pas simple. Des clubs de Ligue 1 vont sans doute lui faire les yeux doux, mais il faut au moins essayer. Lui montrer qu'on tient à lui, sur le plan financier, et lui prouver qu'au niveau sportif, le club sera en mesure de l'accompagner avec une équipe compétitive la saison prochaine », a recommandé Balbir, selon qui « ce serait une faute » si l' ASSE ne le fait pas.

Le bail de l’attaquant ivoirien prend fin en juin 2023. Des négociations avaient été initiées entre les parties, mais elles n’ont pas abouti à un accord. Elles ne sont pas rompues, mais sont désormais au point mort. À noter que Jean-Philippe Krasso est l’actuel meilleur buteur de l’ ASSE avec 11 buts et 6 passes décisives en 20 matchs de L2 disputés cette saison.