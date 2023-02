OL Mercato : Trois joueurs de Lyon ouverts à un départ cet été

Publié par ALEXIS le 15 février 2023 à 10:57

Trois joueurs de l’ OL auraient des envies d’ailleurs, en raison de la saison décevante de Lyon. Ils sont partis pour animer le mercato estival.

Après les départs de Lucas Paqueta, Léo Dubois, Tino Kadewere ou encore Jason Denayer l'été dernier, l’ OL a encore laissé filer des joueurs cet hiver. Le brésilien Tetê a écourté son prêt et a rejoint Leicester City en Premier League. Karl Toko-Ekambi est quant à lui prêté au Stade Rennais. Tout comme Romain Favre, Jeff Reine-Adélaïde et Julian Pollersbeck, qui ont respectivement rejoint le FC Lorient et Troyes.

L’Olympique Lyonnais a également réalisé une vente importante dans les derniers jours du marché d’hiver, en transférant Malo Gusto (19 ans) à Chelsea pour 35 millions d'euros, bonus compris. Mais le jeune défenseur est resté à Lyon sous la forme d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison.

Pour justifier ces départs à la mi-saison, Laurent Blanc a laissé entendre que certains joueurs n’avaient plus la tête à l’ OL et d’autres étaient en quête de temps de jeu. « Il y avait des joueurs malheureux. Il y a des joueurs qui souhaitent avoir plus de temps de jeu ailleurs. »

OL Mercato : Lukeba, Tagliafico et Caqueret veulent partir

Alors que le mercato hivernal s'est refermé, Romain Molina évoque d'autres velléités de départ dans le vestiaire de Lyon. Les joueurs concernés seraient déçus de la situation du club, actuel 9e de Ligue 1, et qui ne dispute aucune compétition européenne.

« Malo Gusto voulait se barrer. Castello Lukeba veut se barrer (alors que son agent lui fait miroiter le PSG, ndlr). Nicolas Tagliafico est dégoûté de ne pas avoir signé à Brighton, Maxence Caqueret est dégoûté d’avoir prolongé quand il voit ce que Milan est devenu », a-t-il lâché dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.

Revenus à l’ OL l’été dernier, après cinq saisons à Arsenal et au Bayern Munich, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso regretteraient aussi leur choix, à en croire le journaliste. « Lacazette et Tolisso sont particulièrement déçus de l’état dans lequel se retrouve le club. »

Romain Molina décrit une atmosphère polluée au sein du club racheté par le milliardaire américain John Textor. « En interne, tout le monde est au courant, il y a une ambiance dégueulasse. Les mecs en ont marre. Le staff ne sait pas ce qu’il fait là. C’est l’improvisation générale. L’ambiance est délétère », a-t-il fait savoir.