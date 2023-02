ASSE : Gaëtan Charbonnier élu meilleur joueur du mois de janvier

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 23:44

Blessé gravement au genou, le buteur de l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier, ne rejouera pas cette saison. Mais, il vient d’être sacré joueur du mois de janvier.

Recrue hivernale de l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier (24 ans) a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, samedi dernier lors du match contre Dijon FCO (2-0). L’attaquant de l’AS Saint-Etienne a délivré une passe décisive à Jean-Philippe Krasso, sur le premier but des Stéphanois (1-0, 12e), avant de se blesser tout seul à la 26e minute de jeu. L’ ASSE encaisse un gros dur, car la saison de l’avant-centre est terminée. Il ne revendra pas avant la saison prochaine comme l’a confirmé le club ligérien dans un communiqué médical officiel, lundi.

Touché par les messages de soutien, Gaëtan Charbonnier a remercié ses coéquipiers et tout le club ligérien. « Difficile à encaisser tant ce projet, cette opération (maintien) me tenait à cœur. J’y ai mis toute mon énergie, j’ai trouvé une bande de potes prêts à batailler pour maintenir ce club. Je suis persuadé que l’avenir s’annonce radieux. Tous vos messages me touchent, merci du fond du cœur » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

ASSE : Une sacrée performance pour Charbonnier en Ligue 2

Mais cette mauvaise nouvelle concernant Gaëtan Charbonnier a été balayée par une bonne nouvelle, mardi. Il a été récompensé du trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 2. Cela pour la 6e fois de sa carrière. En lice avec le Sochalien Tony Mauricio et l'Annécien Moïse Sahi Dion, le N°10 de l’ ASSE a été élu grâce aux votes du public et de ses pairs. Il a récolté 42% des suffrages pour s'adjuger le premier titre de 2023.

« Gaëtan Charbonnier devient ainsi le joueur le plus titré en Ligue 2 BKT de l’histoire des Trophées ! Une performance hors pair pour l’attaquant stéphanois. Félicitations "Charbo », a réagi le club stéphanois. Pour rappel, l'attaquant de l' ASSE a inscrit 3 buts, dont 2 en janvier 2023, en 7 matchs disputés sous le match vert.