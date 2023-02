Stade Rennais : Jérémy Morel fait son retour au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 12:40

Joueur du Stade Rennais lors de la saison 2019-2020 avant de quitter le club, Jérémy Morel a fait son grand retour au SRFC ce mercredi.

C'est un visage bien connu qui était présent à la Piverdière ce mercredi lors de l'entraînement du Stade Rennais. Passé briévement par le SRFC lors de la saison 2019-2020 où il a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir, Jérémy Morel porte à nouveau les couleurs du club breton.

Formé au FC Lorient, Jérémy Morel évolue actuellement à l'US Montagnarde en National 3, mais consacre également une bonne partie de son temps à préparer sa futur carrière d'entraîneur, d'où la raison de sa présence à l'entraînement du Stade Rennais ce mercredi. En effet, le joueur de 38 ans est en stage pour une durée de deux semaines avec le SRFC dans le but de préparer son passage au Brevet d'Entraîneur de Football, comme l'annonce le club sur son compte Twitter. Également passé par l'OM et l'OL dans sa grande carrière, Jérémy Morel a pu retrouver son ancien coéquipier Steve Mandanda.

Stade Rennais : Jérémy Morel heureux de revenir au SRFC

Dans un entretien accordé au site officiel du Stade Rennais, Jérémy Morel a expliqué sa présence au SRFC. "Je suis en stage d’immersion pour voir l’envers du décor, après un premier passé à Lille début octobre. J’ai mis fin à ma carrière au mois d’août. Je me prépare à, peut-être, une future carrière d’entraîneur. La première étape sera le passage du Brevet d'Entraîneur de Football. J’essaie de multiplier les stages, j’ai eu la chance d’être bien accueilli par le club, Bruno Genesio et son staff."

Jérémy Morel a également exprimé sa satisfaction de retrouver un ancien coéquipier au Stade Rennais. "C’est agréable de retrouver le Stade Rennais. C’est aussi très plaisant de revoir Steve Mandanda avec qui j’ai joué à Marseille." L'ancien défenseur du SRFC devrait ressortir grandi de ce stage d'immersion, qui devrait l'aider à atteindre son objectif pour devenir entraîneur de football.