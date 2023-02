OM Mercato : Une rencontre décisive pour Arkadiusz Milik à la Juventus

Publié par Timothée Jean le 16 février 2023 à 13:16

Prêté cette saison à la Juventus, Arkadiusz Milik devrait rapporter un joli chèque à l’ OM. Une rencontre est prévue pour boucler son transfert.

La Juventus traverse actuellement une situation très difficile sportivement, mais aussi sur le plan économique. Épinglé pour des irrégularités financières, le club turinois a écopé d’un retrait de 15 points au classement. Et cette sanction risque de s’alourdir d’ici la fin de l’exercice en cours. Suite à cette sentence, les nouveaux dirigeants de la Juventus ne sombrent pas dans la déprime et préparent déjà l’avenir à court et moyen terme.

Les Bianconeri souhaitent en effet régler certains dossiers prioritaires en interne, à commencer par le cas Arkadiusz Milik. Arrivé cet été en provenance de l’ OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’international polonais s’est très vite adapté à son nouvel environnement, donnant une totale satisfaction à ses nouveaux dirigeants. Ces derniers voudraient ainsi le conserver le plus longtemps possible. Et des négociations auraient déjà débuté dans ce sens.

OM Mercato : La Juventus va bientôt rencontrer les agents d’Arkadiusz Milik

Comme l’indique le média Tutto Juve dans son article du jour, la direction de la Juventus a prévu de rencontrer les agents d’Arkadiusz Milik dans les semaines à venir en vue d’accélérer les négociations concernant l’avenir du joueur. La Vieille Dame compte donc lever son option d’achat estimée à environ 9 millions d’euros. De son côté, l’ OM ne s’attend plus vraiment à un retour d’Arkadiusz Milik à l’issue de la saison. La direction de l’Olympique de Marseille a déjà renforcé son attaque avec les arrivées d’Alexis Sanchez et Vitinha. Elle espère ainsi finaliser ce deal avec la Juventus le plus rapidement possible.

En attendant, le principal concerné s’éclate dans le championnat italien et n’a pas l’intention de retourner en France. L'ancien joueur de Naples priorise toujours de poursuivre son aventure avec le club turinois. Tout indique alors que cette affaire est bien partie pour être réglée au plus vite.