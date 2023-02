Angers SCO : Deux retours actés pour Bouhazama après Strasbourg

Publié par Jules le 17 février 2023 à 15:55

Ce week-end, Angers SCO se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, pour un match décisif.

Bon dernier de Ligue 1 après 23 journées, Angers SCO n'a pris que 10 points depuis le début de la saison, et compte d'ores et déjà 9 unités de retard sur l'ESTAC, premier non-relégable au classement. Ce samedi, le SCO dispute une rencontre essentielle pour leur survie, face à un concurrent direct pour le maintien, le RC Strasbourg, qui occupe actuellement la 17e place en championnat. Ce match pourrait bien être un tournant dans la course au maintien en cette deuxième partie de saison.

La victoire est donc primordiale pour Angers SCO face au RC Strasbourg, afin de tenter de raccrocher au classement de la Ligue 1. Pour cette rencontre, l'entraîneur du SCO, Abdel Bouhazama, va devoir se passer de quelques joueurs, à commencer par Batista Mendy, qui est suspendu pour cette rencontre. Yahia Fofana et Farid El Melali seront, eux aussi, encore absents du côté des Angevins, mais devraient reprendre l'entraînement en tout début de semaine prochaine.

Angers SCO : Yahia Fofana et Farid El Melali de retour la semaine prochaine

Absent depuis le retour de la Coupe du monde, Yahia Fofana pourrait donc retrouver sa place dans les cages de l'Angers SCO dès le week-end prochain face à l'OL. Remplacé par Paul Bernardoni durant sa longue période d'absence, l'ancien portier du Havre devrait redevenir le gardien titulaire à compter de la rencontre opposant les Scoïstes à l'Olympique Lyonnais, à la fin de la semaine prochaine.

Farid El Melali, absent depuis le début de mois de janvier, devrait lui aussi reprendre l'entraînement la semaine prochaine et pourrait lui aussi revenir pour le prochain match de Ligue 1 avec Angers SCO. Avant d'enregistrer ces deux retours, le SCO devra déjà s'imposer contre le RCSA pour tenter de compenser l'écart qui sépare le club de ses concurrents.