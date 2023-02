Stade Rennais : Arthur Theate dévoile son ambition avec Rennes

Publié par ALEXIS le 18 février 2023 à 15:08

Recrue estivale du Stade Rennais, Arthur Theate se montre très ambitieux avec son nouveau club. Il rêve de la Ligue de champions à Rennes.

Le Stade Rennais est toujours engagé en Ligue Europa cette saison. Après une bonne campagne en phase de poule (3 victoires, 3 nuls), l’équipe de Bruno Genesio avait fini à la 2e place de son groupe (B) derrière Fenerbahce. Contraint de passer par les barrages, le SRFC a affronté le Chakhtior Donetsk à Varsovie (Pologne), jeudi, lors du match aller. Une première manche perdue (2-1), mais Rennes garde toutes ses chances de qualification à Roazhon Park, le 23 février.

Parlant du terrain du Stade Rennais, l’ambiance qui y règne les jours de matchs impressionne Arthur Theate. « C’est l’une des meilleures ambiances que j’ai faites », a-t-il confié dans un entretien accordé à France Bleu Armorique. « Une chose favorise cela, c’est la proximité des supporters par rapport au terrain. Quand il y a une phase de jeu à haute intensité, ils la vivent au même titre que nous. La communication entre eux et nous, la ferveur qu’ils mettent dans chaque match, ou même ce qu’ils font quand on arrive au Roazhon Park, ça te met dans le bain tout de suite. »

Stade Rennais : Arthur Theate « veut gouter à la Ligue des champions » au SRFC

Le défenseur international belge (4 sélections) n’a pas seulement apprécié le soutien des supportersdes Rouge et Noir, il nourrit également une ambition élevée avec du club breton. « J’ai hâte de gouter à tout, à une Ligue des champions au Roazhon Park, à plein de choses. J’espère que ça va être encore plus magique », a-t-il déclaré. Le Stade Rennais s'est éloigné du podium après deux défaites consécutives en Ligue 1, contre le LOSC (1-3) et Toulouse FC (3-1). Les joueurs de Bruno Genesio sont 6es, à 7 points de la 3e place qualificative pour la C1, avant la 24e journée du championnat.