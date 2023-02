Stade Rennais : Bruno Genesio calme le jeu après Strasbourg

Publié par Ange A. le 02 février 2023 à 06:33

Le Stade Rennais a signé un carton mercredi en disposant du RC Strasbourg (3-0). Bruno Genesio refuse de s’emballer pour autant.

Après deux revers de suite, dont le derby contre Lorient lors de la dernière journée, le Stade Rennais a retrouvé le sourire. Mercredi, le SRFC a renoué avec la victoire face au RC Strasbourg. Rennes s’est imposé trois buts à zéro contre le RCSA. Un doublé d’Amine Gouiri (3e, 21e) et une réalisation de Désiré Doué (51e) ont permis au club breton de l’emporter au Roazhon Park. Ce succès permet aux Rouge et noir de conforter leur 5e place au classement mais ils accusent encore cinq unités de retard sur le RC Lens (3e). Après ce carton, Bruno Genesio est resté mesuré. L’entraîneur du Stade Rennais a livré son analyse après la rencontre.

Stade Rennais : Bruno Genesio ne s’enflamme pas après Strasbourg

Le coach du Stade Rennais estime que son équipe peut présenter un meilleur visage que celui affiché ce mercredi. « Aujourd’hui, on a remporté le match 3-0 alors ça passe. Samedi [contre Lille, ndlr], ça passera moins. Même si je suis satisfait du match dans l’ensemble parce qu’on marque trois buts et qu’on n’en encaisse pas, on est encore perfectible. Si on veut jouer le haut de tableau, il faut être encore plus sérieux », a souligné Bruno Genesio selon les propos rapportés par L’Équipe.

Contre Strasbourg, le technicien breton a aligné Karl Toko Ekambi. L’attaquant camerounais, prêté sans option par l’Olympique Lyonnais, a vécu son baptême de feu au Roazhon Park. Il a livré son sentment et salué le public du SRFC. « Je suis content de cette première et on va essayer de travailler des automatismes à l’avenir. […] C’est un public qui est derrière son public à domicile, d’où les résultats positifs. Ça fait vraiment plaisir, il va falloir que je leur rende sur le terrain ! », a indiqué le néo-Rennais en zone mixte.