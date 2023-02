FC Nantes : Défaite du FCN à Lens, Kombouaré dévoile la faille

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 13:40

Trois jours après un précieux match nul face à la Juventus, le FC Nantes s’est incliné à Lens. Mais Antoine Kombouaré a trouvé la faille.

Rentrée vendredi de Turin avec un nul contre la Juventus (1-1) en Ligue Europa, l’équipe du FC Nantes n’a pas pu résister au RC Lens, dimanche en Ligue 1. Les Canaris ont été battus au stade Bollaert (3-1), lors de la 24e journée du championnat. Le FCN reste à la 13e place de Ligue 1, mais est désormais à la portée du Montpellier HSC.

L’équipe d'Antoine Kombouaré était encore privée d’Ignatius Ganago face au RCL, son ancien club (2020-2022). Frappé par le décès de sa fille, l’attaquant camerounais avait manqué le match en Coupe d’Europe, avant le déplacement dans le Nord en championnat. Cependant, il a eu droit à un vibrant hommage de la part des supporters et de toute l’équipe lensoise. Un gros clin d’œil salué par Antoine Kombouaré.

« C’est un très bel hommage, il le mérite, c’est un super garçon. Ce qui lui arrive est dramatique. Je tenais à remercier tous les Lensois pour cet hommage, mais je connais leur sympathie et leur soutien dans les moments comme ça. Merci à eux. »

FC Nantes : Kombouaré estime que son équipe pensait déjà à la Juve

Revenu sur le match face au RC Lens, Antoine Kombouaré a tenté de justifier la défaite du FC Nantes face aux Sang et Or. Il a reconnu que ses joueurs sont passés à côté de leur match. « On a pris deux buts en première mi-temps, on a été capable de réduire le score, mais on a encaissé le troisième, qui a tué le match. On a eu du mal à contenir leurs attaques. Ma copie n’était pas bonne. Je suis aussi responsable de la défaite », a commenté Antoine Kombouaré, avant de lâcher une explication : « On a quatre gros matchs qui viennent en l’espace de dix jours. Il fallait faire des choix. On avait peut-être la tête à jeudi. »

Jeudi, le FC Nantes reçoit la Juventus au stade de la Beaujoire, pour le match retour des barrages de la Ligue Europa. Un rendez-vous crucial pour les Nantais et leurs supporters.