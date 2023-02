FC Nantes : Après la Juventus, le FCN est bloqué en Italie

Publié par Jules le 17 février 2023 à 12:25

Hier soir, le FC Nantes affrontait la Juventus en Europa League. Malgré un match difficile, les Nantais ont accroché le nul. Mais leur départ est retardé.

Quelle soirée pour les supporters du FC Nantes ! Au terme d'un match compliqué face à la Juventus, les Canaris sont parvenus à égaliser par l'intermédiaire de Ludovic Blas et ont donc concédé le match nul à l'extérieur. Une très grosse performance pour les hommes d'Antoine Kombouaré qui peuvent, plus que jamais, croire en une qualification en huitième de finale de Ligue Europa, alors que le match retour se disputera à La Beaujoire, devant un public acquis à la cause du FCN.

Malgré l'absence de plusieurs joueurs, notamment Andy Delort, blessé, et Ignatius Ganago, endeuillé par le décès de sa fille, le FC Nantes a fait vivre une grande soirée à ses supporters et ne compte pas s'arrêter là. Néanmoins, le FCN, qui est 13e de Ligue 1 et qui lutte encore pour son maintien, ne doit pas faire l'impasse sur le championnat, alors que les Canaris affrontent le RC Lens ce dimanche, la bande à Antoine Kombouaré aura un jour de moins pour préparer cette rencontre.

FC Nantes : Le FCN bloqué par les conditions de vol

Tandis que le FC Nantes avait prévu de rentrer à la maison cette nuit, après la rencontre face à la Juve, les conditions météorologiques n'ont pas permis aux hommes d'Antoine Kombouaré de rentrer à Nantes en temps voulu. En effet, comme le révèle L'Équipe, l'aéroport de Saint-Nazaire, où devait se poser l'avion des Canaris, était plongé dans le brouillard, ce qui ne permettait pas d'y atterrir. De plus, l'aéroport de Nantes était fermé cette nuit, ce qui a forcé les joueurs du FCN de rester à Turin.

Selon le quotidien sportif, les joueurs du FC Nantes devraient finalement rentrer en milieu de journée, ce vendredi, afin de préparer la rencontre face au RC Lens. Une nouvelle qui n'est pas anodine, puisque les Canaris, qui n'avaient que deux jours pour préparer cette rencontre, devront désormais se contenter de moins de ça avant de se déplacer dans le Pas-de-Calais, un autre long voyage qui attend les hommes d'Antoine Kombouaré.