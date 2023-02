FC Barcelone Mercato : Le Barça cible une superstar de Bundesliga

Publié par Thomas G. le 21 février 2023 à 15:20

Bien placé pour remporter la Liga cette saison, le FC Barcelone pourrait s'attacher les services de l'un des joyaux de Bundesliga.

À quelques jours du match retour face à Manchester United, le FC Barcelone s’est imposé 2-0 face à Cadiz au Camp Nou. Grâce à des buts de Robert Lewandowski et Sergi Roberto, les hommes de Xavi gardent 8 points d’avance sur leur dauphin, le Real Madrid. Les Blaugranas sont donc toujours en lice pour réaliser un quadruplé cette saison avec la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue Europa et la Supercoupe d’Espagne.

En parallèle des bons résultats, les dirigeants du FC Barcelone auraient commencé à préparer le mercato estival. Xavi aurait réclamé un renfort offensif à sa direction pour ajouter de la concurrence au sein de son effectif. La cellule de recrutement du Barça s’active depuis plusieurs semaines pour dénicher la perle rare et satisfaire la demande de Xavi.

Le FC Barcelone aurait notamment coché le nom du jeune international allemand du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. L’attaquant de 19 ans s’était illustré la saison dernière en Bundesliga avec de très bonnes prestations qui lui avait permis d’être appelé en sélection. De retour sur les terrains après sa grave blessure au genou en mars 2022, l’international allemand a marqué lors du 16e de finale de la Ligue Europa face à l’AS Monaco. Florian Wirtz est considéré comme le futur grand talent de la Mannschaft et son potentiel ferait l’unanimité au FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : Florian Wirtz rêve de signer au Barça

En plus du FC Barcelone, Florian Wirtz serait également dans le viseur du Bayern Munich et d’Arsenal. Les Blaugranas auraient néanmoins pris un avantage considérable sur leurs concurrents dans ce dossier. Selon les informations de Sport, Florian Wirtz rêverait de signer au Barça depuis son plus jeune âge.

Les Catalans pourraient profiter de cette occasion pour recruter l’un des plus grands espoirs du football mondial cet été. Florian Wirtz est capable de jouer sur les côtés et dans l’axe, son éventuelle arrivée au FC Barcelone offrirait ainsi de nombreuses possibilités à Xavi.