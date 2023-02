RC Lens Mercato : Un taulier du RCL a des envies de départ

Publié par Thomas G. le 21 février 2023 à 17:33

Titulaire indiscutable cette saison pour sa deuxième année au RC Lens, un des piliers de la défense du RCL a déjà des envies de départ.

Cette saison, le RC Lens de Franck Haise pourrait marquer l’histoire en se qualifiant pour une Coupe d’Europe. Les Sang et Or sont actuellement 4es de Ligue 1 à trois longueurs du 2e, l’OM. Malgré le départ de certains cadres à l’intersaison, les dirigeants du RC Lens sont parvenus à recruter intelligemment.

Le bon recrutement des Sang et Or permet aux hommes de Franck Haise de lutter pour les places européennes cette saison. Cet été, le RC Lens a notamment réussi à conserver l’international autrichien Kevin Danso qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Le roc défensif de 24 ans s’est très vite imposé dans le onze de Franck Haise et ses performances ont attiré de nombreux courtisans.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France face au FC Nantes, Kevin Danso et ses coéquipiers pourraient mettre fin à une disette de 14 ans. Le RC Lens n’a plus remporté de trophées depuis le titre en Ligue 2 en 2009. Un sacre en Coupe de France serait une première dans l’histoire des Sang et Or.

RC Lens Mercato : Kevin Danso veut avant tout remporter des titres

Après la victoire 3-1 face au FC Nantes ce week-end, Kevin Danso s’est exprimé sur ses rêves et ses ambitions au micro de Kicker. « Quand on est footballeur professionnel, on rêve de remporter des titres et de grands succès. Pour moi, ce sera toujours un rêve de gagner la Coupe du monde. Ce serait le plus grand de tous, même si ce sera bien sûr très, très difficile.

Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. J’ai beaucoup d’objectifs personnels, je veux jouer au plus haut niveau et je crois que je peux le faire. Je travaille dur chaque jour pour que cela se produise à un moment donné. » Kevin Danso pourrait donc à terme quitter le RC Lens pour rejoindre un grand club qui joue régulièrement la Ligue des Champions et réaliser ses rêves.

Les Lensois aimeraient garder l'international autrichien la saison prochaine, mais ses ambitions pourraient pousser les dirigeants du RCL à le vendre. Kevin Danso devrait être l'une des attractions du prochain mercato estival et le RC Lens est en danger dans ce dossier quelques mois après les départs de Jonathan Clauss et Cheick Doucouré.