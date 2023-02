PSG Mercato : Messi déjà attendu par son prochain entraîneur ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2023 à 22:33

Finalement sur le départ du côté du PSG, Lionel Messi pourrait débarquer à l’Inter Miami, où Phil Neville est déjà excité à l’idée de l’accueillir dans son effectif.

Alors que la tendance était à une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, afin de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 avec une saison supplémentaire en option, Lionel Messi ne serait plus chaud pour rester en Ligue 1. Malgré des pourparlers avec la direction du PSG, Messi ne prolongera probablement pas avec le Champion de France en titre, à en croire les renseignements recueillis par L’Équipe.

Évoquant l’avenir de Neymar, le quotidien sportif explique que l’attaquant brésilien de 31 ans pourrait rester à Paris la saison prochaine alors que « Messi, son ami, ne prolongerait pas dans la capitale – ce qui est la tendance ». Toujours selon la même source, la Pulga n’aurait toutefois pas encore arrêté de décision définitive concernant son avenir, mais la perspective de rejoindre l’Inter Miami ne lui déplairait pas. Et surtout pas à Phil Neville, le coach de la franchise américaine.

PSG Mercato : Phil Neville prépare déjà l’accueil de Lionel Messi

Dans des propos accordés au tabloïd britannique The Athletic, l’ancien défenseur et milieu de terrain de Manchester United a évoqué l’éventuelle arrivée de Lionel Messi dans le Championnat américain. Et le manager de l’Inter Miami a publiquement affiché sa joie de compter prochainement le septuple Ballon d’Or dans ses rangs.

« Je pense que cela irait au-delà de l’Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l’histoire du sport américain. La vie changerait. Les choses seraient différentes (…) La sécurité devrait peut-être être renforcée. Le chemin que les joueurs empruntent aujourd’hui pour se rendre dans ce stade devrait être différent. Le trajet peut être différent (…) C’est excitant, mais je pense que ce serait un grand défi », a déclaré l’entraîneur du club de David Beckham, Phil Neville.

Le Paris SG est prévenu.