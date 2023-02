OM - PSG : Une surprise s’annonce pour Tudor contre Paris

Publié par Ange A. le 22 février 2023 à 06:03

Entraîneur de l’ OM, Igor Tudor pourrait réserver une surprise pour le choc entre Marseille et Paris ce dimanche au Vélodrome.

Vainqueur de Toulouse, l’Olympique de Marseille se porte bien avant de jouer gros lors de sa prochaine sortie. Ce dimanche, l’ OM reçoit le PSG pour l’affiche au sommet de la 25e journée de Ligue 1. Marseille n’accuse que 5 unités de retard sur le leader parisien avant ce Classique à l’Orange Vélodrome. Les Marseillais restent sur un court succès (2-1) lors de la dernière confrontation contre son ennemi juré. C’était en huitièmes de finale de la Coupe de France, dans l’enceinte des Olympiens. Pour cette nouvelle réception au Vélodrome, Igor Tudor pourrait réserver une petite surprise. Un international tricolore pourrait en effet retrouver sa place dans le onze de l’entraîneur de l’ OM selon Bernard Rodriguez.

OM - PSG : Un important retour annoncé à Marseille contre Paris

Le technicien marseillais estime en effet que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait aligner Mattéo Guendouzi d’entrée. Le milieu de terrain tricolore n’est plus un indispensable à l’ OM. Lors des deux derniers matchs, il était d’ailleurs remplaçant. Mais pour le choc contre le Paris Saint-Germain, Igor Tudor devrait le titulariser, comme cela avait été le cas lors du dernier match entre les deux équipes remporté par l’ OM. Selon Bernard Rodriguez, le technicien croate devrait repositionner Valentin Rongier plus bas dans l’entrejeu et sacrifier un élément offensif pour titulariser Guendouzi.

« C’est pour ça que je le vois bien reconduire Rongier dans ce rôle, d’autant que Balerdi me parait un peu juste en termes de vitesse. Comme cela, on retrouverait Guendouzi au milieu. Sinon, il débutera plus haut, comme au début de saison, car je ne vois pas un Classique sans lui », indique-t-il selon les propos relayés par le site pro-marseillais Le Phocéen. À noter que l’ OM devra faire sans Chancel Mbemba contre Paris. Le défenseur central congolais est en effet suspendu pour cette rencontre.