OM : Un invité spécial pour le Classico crée la panique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 février 2023 à 17:47

Le choc entre l’ OM et le PSG prévu ce dimanche se déroulera devant un spectateur très spécial au Vélodrome. Sa présence inquiète déjà les Phocéens.

Après sa victoire face à Toulouse, l’ OM s’apprête à disputer un match décisif dans la course au titre. L’Olympique de Marseille et le PSG se retrouvent dimanche 26 février au Vélodrome dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Le club phocéen occupe actuellement à la deuxième place de Ligue 1 à cinq unités du PSG. En cas de victoire ce dimanche, les Marseillais ne seront plus qu’à deux petits points du rival parisien. Autant dire que l’enjeu de ce choc est énorme.

Ce Classico entre l’ OM et le PSG promet aussi d’être explosif dans les tribunes, puisque le stade Vélodrome devrait dépasser son record d’affluence en championnat. Plus de 65 500 supporters sont attendus. Le propriétaire de l’ OM, Frank McCourt, plutôt discret ces derniers mois à Marseille, fera lui aussi le déplacement depuis les États-Unis afin d’assister à ce choc tant attendu. Sauf que sa présence dans les travées du Vélodrome suscite une certaine angoisse chez les supporters superstitieux.

OM : Frank McCourt, le chat noir de Marseille face à Paris ?

En effet, le milliardaire américain a la réputation de « chat noir » pour son propre club. Lorsqu’il assiste au Classico entre l’ OM et le PSG, c’est régulièrement le club de la capitale qui l’emporte. Et en son absence, les Marseillais sont parvenus à battre les Parisiens à domicile, il y a moins de trois semaines en arrière. Ce qui n’était plus arrivé depuis plus de 11 ans.

Ce succès historique à domicile tend donc à confirmer cette impression qui n’échappe pas aux supporters de l’ OM sur Twitter. Beaucoup d’entre eux estiment que Frank McCourt ne semble pas vraiment porter chance à la formation marseillaise sur le terrain. Sauf que cette superstition ne tient pas la route.

Selon les statistiques dévoilées par le site Stats-OMP, Frank McCourt a assisté à 45 matchs de l’Olympique de Marseille depuis le rachat du club en 2017 pour un bilan de 48 % de victoires, 33 % de défaites et 17 % de matchs nuls. Statistiquement, les pensionnaires du Vélodrome enregistrent plus de succès que d'échec lorsque le milliardaire américain est présent au stade. Ce bilan positif pourrait ainsi s’élargir ce dimanche soir, tel est le souhait des supporters de l’ OM.