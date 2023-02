FC Lorient : Une recrue hivernale s'illustre déjà en Bretagne

Publié par Jules le 23 février 2023 à 17:50

Après les départs de Dango Ouattara et Terem Moffi cet hiver, le FC Lorient a acté plusieurs renforts, et certains s'illustrent déjà avec le FCL.

Cet hiver, le FC Lorient a perdu plusieurs joueurs importants de son effectif, parmi lesquels Dango Ouattara et Terem Moffi, qui étaient les moteurs offensifs des Merlus depuis le début de saison. Ces deux joueurs étaient des acteurs importants de la première partie de championnat du FCL, et ont donc dû être remplacés par des renforts. Pour cela, le club breton a accueilli Bamba Dieng, en provenance de l'OM, et Romain Faivre, qui veut se relancer après son passage compliqué à l'OL.

Ce week-end, les deux nouvelles recrues du FC Lorient se sont illustrées contre l'AC Ajaccio à domicile, inscrivant chacun un but lors de la victoire 3 buts à 0 des Merlus contre le club corse. Le FCL, qui a également officialisé la prolongation de Bamo Meïté, compte sur ses nouvelles têtes pour porter l'attaque bretonne dans les prochaines semaines, et tenter de relancer une série pour valider l'excellent début de saison des Merlus en championnat, qui siègent actuellement à la 7e place.

FC Lorient : Après son but, Romain Faivre exulte

Alors que Romain Faivre disputait son 4e match sous les couleurs de son nouveau club, l'ancien joueur de l'OL et du Stade Brestois s'est offert sa première réalisation avec le FC Lorient. Une grande satisfaction pour le milieu offensif lorientais, comme il l'explique sur le site du FCL. "C’est toujours un plaisir de marquer son premier but quand on arrive dans un club. Bamba (Dieng) aussi a marqué le sien.C’était vraiment une belle fête. Dans le jeu, on peut encore mieux faire, mais c’est une victoire qui nous fait du bien."

Mais la route est encore longue pour le FC Lorient qui restait sur une série de 3 matchs sans victoire en Ligue 1 avant ce succès contre l'AC Ajaccio. Comme l'explique Romain Faivre, les Merlus doivent désormais enchaîner face à l'AJ Auxerre. "Le football de haut niveau, c’est une question de dynamique, qui lance ensuite des séries, affirme le joueur. C’est très important pour nous d’enchaîner."