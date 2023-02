RC Strasbourg : Un taulier du RCSA fait son retour à l'entraînement

Publié par Enzo Vidy le 23 février 2023 à 13:20

À trois jours d'un important déplacement du côté de Clermont, un taulier du RC Strasbourg fait son retour à l'entraînement.

C'est un déplacement périlleux qui attend les joueurs du RC Strasbourg dimanche prochain. Après la victoire face à Angers SCO le week-end dernier à la Meinau, Frédéric Antonetti et son équipe ont rendez-vous au stade Gabriel Montpied dimanche pour affronter le Clermont Foot. Un match tout sauf simple pour les Strasbourgeois, qui pourraient réaliser une belle opération maintien en cas de victoire.

À l'approche de cette rencontre, les séances d'entraînements collectives s'enchaînent pour le RC Strasbourg, et les premières nouvelles n'étaient pas des plus rassurantes. Lundi, Habib Diallo et Morgan Sanson n'ont pas pris part à la séance collective afin de rester en soin, de quoi susciter quelques inquiétudes chez les supporters du RCSA.

Mais ce jeudi, un important retour a été observé lors de la nouvelle séance collective du RC Strasbourg, à trois jours de l'important déplacement des hommes de Frédéric Antonetti à Clermont.

RC Strasbourg : Habib Diallo a repris l'entraînement collectif

Auteur d'un beau doublé le week-end dernier face à Angers SCO, Habib Diallo fait partie des hommes forts du RC Strasbourg. Cette saison, l'attaquant sénégalais comptabilise déjà un total de 12 buts en 24 rencontres de championnat, et sa présence dans le onze de départ du RC Strasbourg est devenue indiscutable.

Absent de l'entraînement en début de semaine pour une douleur à la hanche, Habib Diallo a fait son retour mercredi après-midi, d'après DNA, lors d'une nouvelle séance collective. Un temps incertaine, sa participation pour le match à Clermont est désormais probable. En revanche, Morgan Sanson, touché à la cuisse, s'est seulement testé, et n'a toujours pas repris avec l'ensemble du groupe. Il est donc peu probable de le voir titulaire au stade Gabriel Montpied dimanche après-midi face à Clermont.