RC Lens : Un taulier du RCL incertain face au Montpellier HSC

Publié par Jules le 23 février 2023 à 21:37

Alors que le RC Lens affronte le Montpellier HSC ce dimanche pour tenter de relancer une série de victoires, le RCL pourrait être privé d'un taulier.

Après une série de 3 matchs sans victoire en Ligue 1, le RC Lens a renoué avec le succès ce week-end en s'imposant contre le FC Nantes au Stade Bollaert. Une victoire qui fait du bien au moral des hommes de Franck Haise, et qui doit en appeler d'autres si le RCL veut espérer pouvoir jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ainsi, les Sang et Or doivent absolument s'imposer contre le Montpellier HSC ce dimanche, au risque d'être distancés par l'OM et l'AS Monaco en haut du classement de Ligue 1.

Alors que Kevin Danso a affirmé ses envies de départ à demi-mot cette semaine, le RC Lens va pourtant devoir compter sur des joueurs très motivés et impliqués pour la seconde partie de saison qui s'annonce passionnante dans le Pas-de-Calais. En effet, le RCL, actuellement 4e de Ligue 1, n'est qu'à 3 points de la deuxième place, occupée par l'OM, et a déjà 8 points d'avance sur la 6e place, qui n'est pas européenne, et qui est occupée par le LOSC. Si la qualification est en bonne fois, rien n'est encore joué pour les Lensois.

RC Lens : Przemyslaw Frankowski incertain face au Montpellier HSC

Absent de l'entraînement avec le RC Lens ce jeudi, Przemyslaw Frankowski est incertain pour la rencontre face au Montpellier HSC ce week-end, comme l'a expliqué Franck Haise. "Il s'est entraîné hier mais on l'a coupé aujourd'hui. Suite au coup pris contre Nantes sur une des actions qui prêtent à discussion, il a une contusion au calcanéum (pied), explique l'entraîneur du RCL. C'est très douloureux, on verra demain comment ça évolue."

Le RC Lens devrait donc être fixé demain quant à la présence, ou non, de Przemyslaw Frankowski contre le Montpellier HSC. Son absence pourrait être préjudiciable pour le RCL, étant donné que le Polonais n'a encore manqué aucun match de Ligue 1 depuis le début de la saison, et est l'un des cadres de l'effectif de Franck Haise.