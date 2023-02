Mercato OM : Igor Tudor, grosse menace en vue pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 23 février 2023 à 19:37

Alors qu’il enchaine de bons résultats à l’ OM, l’entraîneur Igor Tudor pourrait voir son avenir remis en cause dans les mois à venir.

À l’Olympique de Marseille, encore plus qu'ailleurs, le vent peut tourner très vite. Les résultats défavorables sont parfois suffisants pour ébranler la position de l’entraîneur, quelques semaines seulement après son arrivée. Ce fût notamment le cas d’Igor Tudor.

Arrivée à l’ OM cet été pour succéder à Jorge Sampaoli démissionnaire, le technicien croate a connu des débuts difficiles sur le banc marseillais. Sa méthode jugée trop rude, les tensions dans le vestiaire et l’élimination précoce en Ligue des champions ne jouaient pas vraiment en sa faveur. Au point où son départ était même évoqué.

Sauf qu’Igor Tudor est parvenu à renverser l’opinion au fil des matchs. Habitué à la mentalité italienne, l’ancien coach du Hellas Vérone est resté droit dans ses bottes, sûr de ses idées de jeu, ce qui a fini par convaincre. Son OM semble aujourd’hui plus efficace, enchainant des résultats positifs sur le plan national.

OM Mercato : Igor Tudor vers un retour en Serie A ?

Sous ses ordres, l’ OM occupe la deuxième place de Ligue 1 avec 52 points pris en 24 journées. Il s’agit du plus haut total dans l'histoire du club à ce stade de la saison. Cet OM version Igor Tudor semble sur un rythme de champion en cette seconde partie de saison. Et forcément, l’excellent travail du coach marseillais attire des regards.

Selon les informations du Daily Mail, Igor Tudor figure dans une short-list établie par les dirigeants de la Juventus qui travailleraient déjà sur la succession de Massimiliano Allegri. En cas d’élimination de la Juve ce soir face au FC Nantes en Ligue Europa, le coach italien se retrouverait dans une position très inconfortable. En cas de son départ, les Bianconeri pourraient alors se rabattre sur Igor Tudor qui connait très bien le club turinois.

Le Croate pourrait donc se laisser séduire par la perspective de retenir dans son ancien club. C’est de ce fait une grosse menace qui plane sur son avenir. Quoi qu’il en soit, les dirigeants de l’ OM ne s’inquiètent pas pour leur entraîneur. Celui-ci est lié au club phocéen jusqu’en juin 2024 et ne songe pas pour l’instant à un départ. II compte tout faire pour atteindre ses objectifs à l'Olympique de Marseille et pourquoi pas remporter un titre d'ici la fin de la saison.