PSG Mercato : Un joli deal déjà bouclé au milieu par le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 février 2023 à 20:37

Déterminé à frapper fort l’été prochain, le PSG doit trouver les ressources pour financer son marché. Luis Campos pourrait compter sur un chèque inespéré.

D’après le quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain a décidé de poursuivre la francisation de son effectif avec trois profils de joueurs français évoluant en Bundesliga. Ainsi, le buteur de l'Eintracht Francfort Randal Kolo Muani (24 ans) serait la priorité en attaque devant Marcus Thuram (25 ans), en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Pour venir densifier le milieu de terrain parisien, Manu Koné (21 ans) serait la solution aux yeux de Luis Campos.

Selon le journal sportif, le joueur du Borussia Mönchengladbach serait intéressé par le projet du PSG et pourrait faire l’objet d’un transfert pour une somme comprise entre 25 et 35 millions d’euros. Et pour financer toutes ces probables arrivées, le Champion de France en titre va devoir trouver des moyens tout en s’évitant des sanctions du Fair-Play Financier. Et selon un média étranger, le Paris SG pourrait bénéficier d’une précieuse manne financière en provenance du Championnat d'Angleterre de deuxième division.

PSG Mercato : Édouard Michut définitivement transféré à Sunderland ?

Après des premiers mois compliqués avec un temps de jeu très limité, Édouard Michut est parvenu à renverser la vapeur du côté de Sunderland en enchaînant les titularisations depuis le mois de janvier. Et le milieu de terrain de 19 ans est devenu la nouvelle coqueluche des fans des Black Cats.

En effet, selon Sky Sports, le Stadium of Light n’a désormais d’yeux que pour Édouard Michut et souhaiterait à tout prix le conserver. Prêté par le Paris SG avec une option d’achat, il ne devrait donc plus revenir dans la capitale. Une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu qui vont encaisser un joli chèque de 5 millions d’euros, soit le montant de l’option d’achat de Michut.