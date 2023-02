Stade Rennais : Après le Shakhtar, le point faible de Mandanda identifié

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 12:07

Après la terrible élimination du Stade Rennais face au Shakhtar en Ligue Europa, le point faible de Steve Mandanda a été identifié.

Ce qui devait être une grande soirée européenne s'est finalement transformée en un véritable cauchemar pour le Stade Rennais jeudi soir au Roazhon Park. Après la prestation décevante du match aller à Varsovie qui s'est achevée par une défaite 2-1, les Rouge et Noir avaient l'obligation de s'imposer pour au moins arracher les prolongations, ou pour se qualifier directement avec une victoire assez large par deux buts d'écart minimum.

Dans les tribunes et aux abords du stade, le ton est donné par les supporters qui sont prêts à pousser leur équipe pour décrocher la qualification. Le début de match est à l'image de l'ambiance, intense, avec des Rennais qui mettent une grosse pression d'entrée pour marquer rapidement, mais comme trop souvent ces dernières semaines, le ballon ne finit pas au fond des filets. Il faudra attendre la 52e pour voir Karl Toko-Ekambi faire exulter le Roazhon Park, et permettre au Stade Rennais d'ouvrir le score.

Malgré une nette domination du SRFC, le score n'évoluera plus, et les deux équipes vont poursuivre leur combat en prolongation. À la 106e minute, Ibrahim Salah, idéalement servi, pense envoyer le Stade Rennais en 8e de finale de la Ligue Europa, mais la rencontre va totalement basculer dans l'irréel. On joue la 119e minute, et sur un centre anodin, le jeune Jeanüel Belocian dévie le ballon dans ses propres cages et permet au Shakhtar d'arracher les tirs au but. Finalement, les Ukrainiens finiront par s'imposer dans cet exercice tant redouté, et élimine le Stade Rennais de la Ligue Europa.

Stade Rennais : Steve Mandanda et les penaltys, pas une grande réussite

Il avait l'occasion d'être le héros de toute une ville, mais Steve Mandanda a une nouvelle fois prouvé que les penaltys n'étaient clairement pas son point fort. Jeudi soir, l'ancien gardien de l'OM n'a pas arrêté un seul tir au but ukrainien, tandis que son adversaire a stoppé trois tentatives rennaises sur la séance.

À chaque fois, Steve Mandanda a donné beaucoup trop d'indications au tireur adverse, en partant sur un côté avant même que le joueur ait terminé sa course d'élan. Même si'il a été impérial durant la rencontre, le portier du Stade Rennais n'a pas su répondre présent lors de la séance des tirs au but, là où son équipe en avait certainement le plus besoin...