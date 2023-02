ASSE : La consigne ferme de Laurent Batlles avant Pau

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 15:07

Lors de la venue de Pau à Geoffroy-Guichard, l’ ASSE sait à quoi s’en tenir. Laurent Batlles a fixé le cap, ce vendredi, en conférence de presse.

Chaque match de l’ ASSE est très important depuis le coup d’envoi de la phase retour du championnat. Dernier de la Ligue 2 à la mi-saison, Saint-Etienne s’est renforcé en janvier afin de remonter la pente. Et elle est sur la bonne voie dans cette deuxième partie de saison. L’AS Saint-Etienne a enregistré 5 victoires, dont 3 consécutives, lors de ses derniers matchs.

Remontés à la 15e place avec une avance de 4 points sur la zone rouge, les Verts affrontent un adversaire engagé aussi dans la course pour le maintien en Ligue 2. Pau FC est 16e avec le même nombre de points que l’ ASSE (27). L’équipe de Laurent Batlles n’a donc pas le droit à une défaite, au risque de se faire coiffer par son adversaire et de glisser vers la zone dangereuse.

ASSE : Laurent Batlles, « on doit rester très attentifs pour prendre des points »

L’entraîneur de l' ASSE a justement prévenu ses joueurs sur l’enjeu de la rencontre avec le club des Pyrénées-Atlantiques. « On essaie d’avoir le même discours depuis quelques matchs. Prendre des points et remonter au classement », a-t-il indiqué face aux médias, à un jour du rendez-vous à Geoffroy-Guichard. « Il faut rester sur une certaine forme de continuité et d’exigence. On doit rester très attentifs pour avancer dans notre championnat », a insisté Laurent Batlles.

À noter que l’ ASSE sera privée d’Aïmen Moueffek, en plus de Gaëtan Charbonnier, dont la saison est terminée. Gêné par une douleur musculaire à la cuisse, le milieu de terrain n'a « pas encore repris la course » selon la précision de l'entraîneur des Verts. Néanmoins, Laurent Batlles peut compter sur deux renforts offensifs : Mathieu Cafaro (suspendu contre Nîmes) et Kader Bamba (blessé depuis fin janvier), de retour pour affronter Pau FC.