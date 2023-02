OM : Mauvaise nouvelle pour Marseille, un autre forfait se précise

Publié par Timothée Jean le 24 février 2023 à 14:37

À deux jours du choc tant attendu entre l’ OM et le Paris SG au stade Vélodrome, un autre forfait se précise au sein de l’effectif marseillais.

Moins de trois semaines après la victoire de l’ OM face au PSG en Coupe de France (2-1), les deux clubs les plus populaires de France se retrouvent dimanche au stade Vélodrome dans le cadre de la 25e journée. Cette rencontre au sommet revêt une importance particulière pour les deux équipes.

Sur une dynamique inquiétante depuis le début de l’année, les Parisiens doivent vite relever la tête. Car en cas de défaite contre l’ OM, ils se retrouvaient dans une crise sportive de grande ampleur. De son côté, le club phocéen devra impérativement l’emporter à domicile pour rester dans la course au titre et surtout creuser l’écart avec ses poursuivants. Autant dire tout de suite que c’est un Classico alléchant qui aura lieu ce dimanche soir.

Et à l’approche de ce grand rendez-vous, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, sait déjà qu’il devra faire sans son roc défensif. Chancel Mbappé est suspendu pour ce Classico pour accumulation de carton rouge. Le technicien croate sait aussi qu’il ne devrait pas compter sur Samuel Gigot, qui semble encore trop juste pour disputer cette rencontre décisive dans la course au titre.

OM : Samuel Gigot s’entraîne à part, son absence contre le PSG se confirme

Absent lors de la victoire de l' OM à Toulouse (2-3) après été touché à la cheville contre Clermont quelques jours plus tôt, le défenseur central n’a pas encore repris l’entraînement collectif. Selon les informations dévoilées par RMC Sport, Samuel Gigot s’entraîne à l’écart du groupe phocéen avec un membre du staff. S’il s'est engagé dans une course contre la montre dans le but d'être opérationnel à temps, l’ancien joueur du Spartak Moscou devrait finalement manquer ce grand rendez-vous.

Comme l’indique le quotidien sportif, son absence face au PSG ne fait aucun doute. Néanmoins, Igor Tudor a encore plus de latitude pour combler ces deux absences. L'entraineur de l'Olympique de Marseille devrait compter sur Éric Bailly, Leonardo Balerdi et repositionner Valentin Rongier dans l’axe de la défense de l' OM pour tenter de stopper les offensives parisiennes. Le technicien croate fera le point sur son effectif en conférence de presse.