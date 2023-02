ASSE : Une recrue de Saint-Etienne absente du groupe contre Pau

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 22:16

L’entraineur de l’ ASSE a convoqué un groupe de18 joueurs contre Pau, samedi. En plus de Moueffek, une recrue d’hiver et 2 autres joueurs manquent à l’appel.

Le groupe de l’ ASSE pour affronter Pau FC au stade Geoffroy-Guichard a été dévoilé par Laurent Batlles. Il est composé de 18 joueurs. Comme annoncé par le coach des Verts, Aïmen Moueffek est absent. Touché aux ischio-jambiers contre Dijon et absent lors du déplacement de l’AS Saint-Etienne à Nîmes, le milieu de terrain n'a « pas encore repris la course », selon l’entraineur des Stéphanois. Il n'est donc pas disponible. Opéré du genou cette semaine et en convalescence, Gaëtan Charbonnier (34 ans) n'est évidemment pas présent dans le groupe.

À ces deux joueurs, dont l’absence était déjà confirmée, s’ajoutent trois autres Stéphanois. En effet, le jeune Louis Mouton (milieu défensif) et Lenny Pintor (attaquant) ne sont pas convoqués par Laurent Batlles. Le premier n’a joué que 6 petites minutes face au FC Sochaux (2-3) et était absent de l'équipe stéphanoise lors des quatre derniers matchs de l’ ASSE. Quant au deuxième, il a pris part à seulement 2 bouts de matchs lors des 6 derniers matchs de Sainté.

ASSE : Pavlovic, dernière recrue de Saint-Etienne, absent contre Pau

Une autre absence imprévue est à noter, celle de la dernière recrue hivernale stéphanoise, Mateo Pavlovic (32 ans). Le défenseur arrivé à Saint-Etienne le dernier jour du mercato (le 31 janvier 2023) ne figure pas l’effectif des Verts contre le club béarnais. Il a quitté le groupe, car il avait été convoqué pour la première fois, lundi, contre Nîmes Olympique. L’arrière central croate était cependant resté sur le banc de touche, lors de la victoire de l’ ASSE (1-2), dans le Gard. Mateo Pavlovic ne jouera donc pas son premier match sous le maillot des Verts dans ce mois de février.