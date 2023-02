ASSE : Saint-Etienne diminuée, la compo contre Nîmes !

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 11:24

L’ ASSE est à Nîmes pour affronter les Crocos, ce lundi à 20h45. En l'absence de quatre joueurs, Laurent Batlles a dû remanier son équipe.

L’ ASSE joue un match décisif ce soir face au Nîmes Olympique, au stade des Antonins. Il s’agit d’une confrontation directe entre deux équipes qui sont au coude-à-coude dans la course pour le maintien en Ligue 2. L’AS Saint Etienne est 16e avec 24 points et le Nîmes Olympique suit à la 17e avec 23 points, soit un petit point de retard. L’enjeu de cette rencontre de la 24e journée est donc clair pour les deux adversaires.

Les Verts ont à coeur de gagner pour éviter de se faire doubler au classement par les Nîmois et ainsi s'éloigner des quatre dernières places de relégation. Quant aux Crocodiles, ils ont besoin de trois points pour quitter la zone rouge, surtout face à un concurrent direct.

L' ASSE est sur une série de deux victoires et rêve d'un troisième succès. Mais les Verts sont diminués. En effet, quatre joueurs sont absents de l’effectif stéphanois. Gaëtan Charbonnier est blessé et forfait jusqu’à la fin de la saison. Mathieu Cafaro est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Souffrants de douleurs musculaires à la cuisse, Aïmen Moueffek et Kader Bamba ne sont pas disponibles pour affronter Nîmes.

La note positive, Laurent Batlles enregistre le retour de son capitaine Anthony Briançon. Il revient après avoir manqué les trois derniers matchs de l’ ASSE. Il sera aligné dans une défense à quatre, aux côtés de Dennis Appiah, Léo Pétrot et Niels Nkounkou. La dernière recrue estivale des Verts, Mateo Pavlovic, défenseur central, devrait être sur le banc de touche au coup d'envoi du match.

Au milieu de terrain, la recrue Lamine Fomba devrait être titulaire en l’absence d'Aïmen Moueffek, aux côtés de Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari et Victor Lobry. En attaque, l'entraîneur de l' ASSE devrait aligner le duo Jean-Philippe Krasso-Ibrahima Wadji, en l’absence de Gaëtan Charbonnier, comme il l'avait annoncé en conférence de presse d'avant-match.

Compo probable de l’ ASSE :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : A. Briançon, D. Appiah, L. Pétrot, N. Nkounkou

Milieux de terrain : T. Monconduit, L. Fomba, V. Lobry, B. Bouchouari

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji

Compo probable de Nîmes :

Gardien : L. Dias

Défenseurs : P. Burner, M. Durand de Gevigney, N. Djiga

Milieux de terrain : J. Lopy, R. Labonne, J. N'Guessan

Attaquants : N. Benezet, L. Mousset, R. Saïd, P. Pagi