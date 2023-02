PSG Mercato : Nouvelle avancée pour la prolongation de Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2023 à 23:16

Lionel Messi n'a pas encore prolongé son contrat, qui expire le 30 juin prochain, avec le PSG. Malgré toutes les rumeurs autour de ce dossier, rien ne serait terminé entre les deux parties.

Dans son édition de ce vendredi, le journal Le Parisien révèle que Lionel Messi prendra une décision pour son avenir après le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 8 mars prochain, à l’Allianz Arena. Le quotidien régional explique qu’une nouvelle désillusion européenne pourrait pousser l’attaquant de 35 ans à quitter le club de la capitale française pour un autre projet.

Par ailleurs, les pourparlers entre les dirigeants parisiens et le clan Messi bloqueraient sur le salaire, puisque le septuple Ballon d’Or n'aurait pas l’intention d’abandonner son salaire de 38 millions d’euros par saison. « On parle d’un contrat énorme, comme celui de Kylian Mbappé. Chaque partie défend ses intérêts et c’est normal », a confié une source proche du dossier au média francilien. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien capitaine du Barça envisagerait encore la suite de sa carrière avec les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à poursuivre à Paris ?

Arrivé librement à l’été 2021, Lionel Messi est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain, même si son engagement prend fin au terme de la saison en cours. En effet, selon le journaliste Gaston Edul du média TyC Sports, l’entourage du partenaire de Neymar et Mbappé assure qu’il vit une bonne période avec le Champion de France en titre. Une rencontre devrait donc avoir lieu prochainement le père et représentant du joueur, et Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, afin de tenter de faire avancer les choses. « L’entourage de Messi dit que Lionel vit ses meilleurs moments avec le PSG depuis son arrivée au club. Jorge Messi a une rencontre prévue avec le PSG dans les prochaines semaines », a expliqué le spécialiste argentin sur sa page Twitter.