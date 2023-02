ASSE-Pau : Niels Nkounkou confiant sur un maintien des Verts

Publié par Dylan le 25 février 2023 à 19:17

En conférence de presse d'avant-match, le latéral gauche de l'ASSE Niels Nkounkou s'est confié sur ses espoirs pour la suite de la saison.

Quel avenir pour l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 ? Pour le moment, c'est le maintien qui attend les Verts. Avec une quinzième place dans l'antichambre de l'élite, ils se sont un peu éloignés de la zone de relégation. Les hommes de Laurent Batlles possèdent 4 points d'avance sur le Nîmes Olympique, dix-septième et premier relégable. Une situation qui paraissait encore inimaginable il y a quelques semaines, lorsque l'ASSE était toujours lanterne rouge du championnat.

Le mercato hivernal a permis au club de se restructurer. Avec les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur ou encore Niels Nkounkou, les Verts ont trouvé une nouvelle stabilité qui leur ont permis de remporter leurs 3 derniers matchs de Ligue 2. Le Dijon FCO et le Nîmes Olympique, tous deux relégables, font partie des victimes. Laurent Batlles a surtout opéré un nouveau système dans lequel Niels Nkounkou fait notamment office de piston gauche. Une situation nouvelle pour lui, mais qui lui plaît bien puisqu'il a été buteur et passeur décisif contre Nîmes (2-1).

Niels Nkounkou (ASSE) : « On devrait pouvoir aller chercher ce qu'on veut »

Présent en conférence de presse d'avant-match, Nkounkou a d'abord été interrogé sur ce nouveau poste qu'il occupe. « Depuis que je suis amené a jouer à ce poste je suis décisif. Pour que je progresse, on travaille avec le coach de façon basique sur de la video autour des matchs passés. On regarde des actions précises et on travaille dessus » a livré le joueur prêté par Everton.

Face au Pau FC, pourtant seizième avec le même nombre de points que l'AS Saint-Étienne (27), Nkounkou ne se dit pas inquiet. Il a même rassuré les supporters : « Le mois de février était important car on jouait contre des concurrents directs, il reste encore un match pour bien le conclure, on l’a bien préparé, ça ne va pas être facile mais avec notre travail cette semaine, on devrait pouvoir aller chercher ce qu’on veut » a-t-il poursuivi. En cas de succès, les hommes de Laurent Batlles pourraient prendre provisoirement 7 longueurs d'avance sur la zone rouge.