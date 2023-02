OL Mercato : Blanc s'emballe pour un attaquant après Angers

Publié par Ange A. le 25 février 2023 à 22:37

L’ OL s’est remis de sa défaite à Auxerre ce samedi la pelouse de l’Angers SCO. Laurent Blanc est enthousiaste pour l’une de ses recrues.

L’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire. Après son faux pas à Auxerre lors de la dernière journée, l’ OL s’est imposé ce samedi sur la pelouse de l’Angers SCO. Des réalisations de Thiago Mendes, Amin Sarr et Bradley Barcola ont permis aux Gones de s’imposer sur le terrain de la lanterne rouge du championnat. De retour sur le banc après son absence pour maladie à l’Abbé Deschamps, Laurent Blanc a dû composer sans des cadres comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pour venir à bout du SCO. Vainqueur d’Angers, Lyon pointe à la 8e place. L’entraîneur lyonnais est satisfait de la copie rendue par ses poulains, quoiqu’il estime qu’il reste certains axes à améliorer, notamment dans l'utilisation du ballon.

OL Mercato : Laurent Blanc conquis par Amin Sarr

Satisfait du résultat, Laurent Blanc l’est également de la prestation d’Amin Sarr. L’attaquant suédois arrivé cet hiver a débloqué son compteur but lors de sa cinquième apparition avec l’Olympique Lyonnais. Le coach de l’ OL se veut optimiste pour son nouvel attaquant. « Amin [Sarr] est un très bon joueur. Il joue dans la profondeur, il est véloce et rapide, et c’est un marqueur de buts. Il doit encore s’adapter au championnat français mais il va marquer des buts », se réjouit au micro de Prime Video le coach des Gones pour son renfort recruté contre 11 millions d’euros cet hiver en provenance d’Heerenveen aux Pays-Bas.

Tombeur d’Angers, Lyon s’est rassurant avant sa prochaine sortie cruciale. Ce sera à domicile mardi lors de la réception de Grenoble en quarts de finale de la Coupe de France. Reste maintenant à savoir si Laurent Blanc pourra enregistrer certains retours à la compétition pour cette affiche. « Il y a des joueurs cadres qui sont là pour élever le niveau de jeu et aider les jeunes. Mais malheureusement on a des cadres qui sont blessés », a déploré le technicien rhodanien.