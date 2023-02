Montpellier HSC : Der Zakarian se fixe un incroyable défi après Lens

Publié par Ange A. le 26 février 2023 à 03:07

Le Montpellier HSC a arraché le point du match nul ce samedi face au RC Lens (1-1). Michel Der Zakarian espère entamer une série.

Petit coup d’arrêt pour le Montpellier Hérault SC. Après deux succès de rang en championnat, le Montpellier HSC a été contraint au match nul ce samedi. Le MHSC et le RC Lens n’ont pas réussi à se départager ce samedi à La Mosson. Les Sang et or ont ouvert le score dès la 4e minute par Angelo Fulgini. La Paillade a recollé au score grâce à Faitou Maouassa juste avant l’heure de jeu. Michel Der Zakarian se contente de ce résultat face à un candidat à l’Europe. « Ce n'est pas une victoire mais ça nous permet d’avancer. Au niveau comptable, c’est bien. Après, je suis très fier de ce qu’ont fait les joueurs. On a joué une belle équipe, qui en a malmenés beaucoup », a indiqué le coach montpelliérain après la rencontre.

Montpellier HSC : Der Zakarian vise la série de cinq après Lens

Le technicien franco-arménien souhaite enclencher une nouvelle dynamique après avoir tenu l’actuel 4e du championnat. En lutte pour le maintien, Michel Der Zakarian souhaite désormais aligner les victoires. « On prend des points, on garde la distance avec les équipes derrière nous. Il en faut encore, tout le monde dit trois ou quatre, il faut cinq victoires », a confié l’entraîneur du MHSC. Le club héraultais pointe à la 14e place au classement.

Reste maintenant à savoir le coach de Montpellier parviendra à atteindre son objectif. Le Montpellier HSC va tenter de renouer avec le succès et enclencher cette série victoire face à Angers lors de la prochaine journée. Le SCO est l’actuelle lanterne rouge du championnat. Le club de l’Anjou reste sur une défaite à domicile face à l’Olympique Lyonnais (1-3) ce samedi à domicile.