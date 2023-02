OM : Absent contre Paris, un Marseillais fait beaucoup parler

Publié par Jules le 27 février 2023 à 08:53

Alors que l'OM s'est incliné sur sa pelouse face au PSG (0-3), un choix d'Igor Tudor a fait beaucoup parler hier soir, après la défaite des Marseillais.

Hier soir, l'OM recevait le PSG en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Tandis que les hommes d'Igor Tudor voulaient reproduire l'exploit d'il y a quelques semaines en Coupe de France, ils se sont finalement inclinés face au rival parisien, au terme d'une soirée assez cauchemardesque pour les Marseillais. Au final, le Paris SG creuse l'écart en haut du classement, alors que l'Olympique de Marseille manque l'occasion de prendre le large vis-à-vis de ses concurrents pour une place en Ligue des Champions.

Fidèle à son système habituel contre le PSG, Igor Tudor a toutefois fait quelques choix durant le Classico perdu par l'OM. En effet, l'entraîneur marseillais a notamment fait sortir Jonathan Clauss de son onze de départ avant le début de la rencontre, ce qui n'a pas manqué de faire parler. Néanmoins, ce changement n'a pas été causé par des problèmes physiques, puisque l'ancien lensois est entré sur la pelouse du Vélodrome en fin de match ce dimanche soir.

OM : Un choix qui n'a pas payé pour Igor Tudor

Après la défaite contre le PSG, Igor Tudor s'est expliqué sur sa décision de laisser Jonathan Clauss sur la banc face au Paris Saint-Germain. En effet, le coach de l'OM a déclaré qu'il s'agissait d'un choix tactique de sa part. "Clauss remplaçant ? C'était un choix technique, affirme l'entraîneur marseillais. Je pensais avoir plus de couverture sur leurs pistons avec Sead et Nuno." Un choix qui n'a finalement pas payé pour l'Olympique de Marseille contre son rival.

Arrivé cet été à l'OM, Jonathan Clauss avait réalisé un gros début de saison. Auteur d'1 but et de 8 passes décisives en Ligue 1, le piston droit semble marquer un peu le coup ces dernières semaines, et se montre moins efficace dans son couloir. Une baisse de régime qui a, peut-être, contribué au choix d'Igor Tudor de le faire sortir du onze pour ce match.