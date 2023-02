Stade Rennais : La réponse cash d'Arthur Theate à Bruno Genesio

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 13:53

De retour en tant que titulaire dans la défense du Stade Rennais lors de la victoire à Nantes, Arthur Theate a répondu de manière cash à Bruno Genesio.

Relégué sur le banc depuis sa prestation difficile à Toulouse le 12 février dernier avec le Stade Rennais, Arthur Theate a fait son grand retour dans le onze titulaire à l'occasion du derby face au FC Nantes à la Beaujoire. Associé à Warmed Omari, le défenseur belge a livré une prestation plus que solide, et a grandement contribué au succès du SRFC 1-0.

Une performance saluée par son entraîneur, Bruno Genesio, qui est revenu sur le choix de titulariser Arthur Theate dimanche après-midi face au FCN, à la place de Jeanuël Belocian. "Jeanu a eu des émotions très fortes jeudi. Il est très jeune, j’ai voulu le protéger. Cela ne change rien sur l’analyse que j’ai fait de ses performances, Avec nous il a été très bon, je l’ai encore redit à la fin du match. Je compte beaucoup pour lui, je pense que le Stade rennais a la chance d’avoir de très bons jeunes, il en fait partie. La charnière a été très bonne ce soir, avec Warmed et Arthur."

Des propos qui devraient faire plaisir à Arthur Theate, qui pourrait retrouver se place de titulaire dans la charnière centrale du Stade Rennais lors des prochaines échéances de son équipe.

Stade Rennais : Arthur Theate respecte les choix de Bruno Genesio

Présent en zone mixte après la victoire du Stade Rennais, Arthur Theate a été interrogé sur la mauvaise période qui était la sienne ces dernières semaines, et le défenseur belge n'a absolument pas remis en cause les choix de son entraîneur. "Le coach est là pour faire les choix, comme il vous les a expliqués je pense. Ce n’est pas un sujet sur lequel j’aime venir, j’ai envie de jouer tous les matches, toutes les minutes. Après, le coach est là pour faire les choix et c’est comme ça que je le prends. Ça m’a permis de travailler, de faire une bonne semaine de travail et d’être prêt pour aujourd’hui."

Désormais, Arthur Theate va devoir confirmer son regain de forme, et le match de dimanche prochain face à l' OM au Roazhon Park, sera la parfaite occasion pour montrer à son coach qu'il est bel et bien de retour.