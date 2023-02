Stade Rennais : Le SRFC s’offre le derby à Nantes, les notes !

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2023 à 18:10

Trois jours après sa douloureuse désillusion en barrage de la Ligue Europa, le Stade Rennais (SRFC) s’est relancé en Ligue 1 ce dimanche après-midi face au FC Nantes.

Grâce à un Steve Mandanda impérial et un but de Jérémy Doku, les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé le chemin du succès à l’extérieur. Le SRFC a donc remporté le derby à la Beaujoire sur le plus petit score (1-0). Après ce but, les Canaris ont repris le contrôle du match en se procurant plusieurs opportunités d'égaliser. Mais les hommes d'Antoine Kombouaré tombaient régulièrement sur un Mandanda inspiré dans le but adverse. Le FC Nantes, pourtant dominateur, s'est sont donc incliné contre les Rouge et Noir dans un stade de la Beaujoire plein à craquer. Andy Delort n’a pas réussi à convertir ses nombreuses occasions.

Stade Rennais : Les notes des joueurs du SRFC à Nantes

Steve Mandanda (8) : le gardien a été déterminant dans le succès de son équipe à la Beaujoire. Son match avait pourtant mal commencé avec un dégagement raté qui offre une opportunité à Delort. Mais le dernier rempart s'est bien racheté ensuite avec plusieurs arrêts déterminants, notamment sur la frappe d'Hadjam (11e), la madjer de Ganago (33e) et le tir dévié de Mollet (33e). En seconde période, il est encore vigilant sur une tentative de Blas (58e).

Djed Spence (6) : très intéressant sur son côté droit, le latéral du SRFC s'est surtout concentré sur sa tâche défensive. S'il est pris par le dribble d'Hadjam qui débouche sur une occasion nantaise (11e), il a été solide ensuite pour repousser le danger à plusieurs reprises.

Warmed Omari (5) : le défenseur central a livré un match correct. En première période, il a bien géré les déplacements de Delort pour protéger son but. Un peu moins de sérénité en seconde, avec notamment un tacle en retard qui aurait pu valoir plus qu'un carton jaune.

Arthur Theate (6) : de retour dans le onze après trois matchs sur le banc, le défenseur central n'a pas dégagé une grande sérénité en début de match. Puis il a pris confiance au fil des minutes, se montrant plus confiant dans ses interventions et précis dans les relances.

Adrien Truffert (7) : encore un bon match pour le latéral gauche. Souvent trouvé dans son couloir, il a distillé plusieurs centres dangereux devant le but de Lafont. Défensivement, il a réalisé un match plein malgré l'activité de Blas et de Centonze sur son côté.

Lovro Majer (4) : censé organiser le jeu rennais, le milieu de terrain n'a pas eu l'influence attendue. Imprécis dans ses transmissions et pas toujours très inspiré, le Croate a perdu trop de ballons. Remplacé à la 64e par Désiré Doué (non noté). Baptiste Santamaria (6) : un match de devoir pour le milieu de terrain. Précieux à la récupération, il a bien aidé sa défense. Dans le jeu, il a été un peu moins influent.

Benjamin Bourigeaud (5,5) : par son activité et ses projections, le capitaine rennais a amené le danger dans la surface nantaise. Il a toutefois manqué de réussite sur ses tentatives (4e, 7e, 36e) et échoue devant Lafont (16e). Remplacé à la 84e par Birger Meling (non noté).

Ibrahim Salah (4) : titularisé sur le côté gauche, le milieu offensif s'est montré disponible mais pas assez précis dans le dernier geste pour faire de réelles différences dans la zone de vérité. Défensivement, il a semblé parfois un peu perdu. Remplacé à la 64e par Karl Toko Ekambi (non noté).

Arnaud Kalimuendo (6) : très disponible sur le front de l'attaque, il a livré un gros duel avec Girotto. Il parvient à se défaire du défenseur nantais pour servir Doku sur l'ouverture du score (30e). Remplacé à la 55e par Amine Gouiri (non noté).