OM : Après Paris, Marseille reçoit une bonne nouvelle avant Annecy

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 14:53

Battu par le PSG dimanche soir, l' OM doit vite rebondir, et reçoit une bonne nouvelle pour le match de Coupe de France contre Annecy.

Peu de gens s'attendaient à ce que l' OM vive une soirée aussi compliquée que celle vécue dimanche soir. Face à un PSG porté par un immense Kylian Mbappé, les Marseillais ont été corrigés sur leur pelouse en s'inclinant 3-0 devant un public assez médusé. Pour autant, pas question de tout remettre en cause du côté des supporters, qui ont chaleureusement applaudi leurs joueurs à l'issue de la rencontre.

Désormais, c'est le match de Coupe de France qui prend place dans les esprits phocéens. Tombeur du PSG le 8 février dernier en 8e de finale, l' OM reçoit Annecy mercredi soir, pour valider sa qualification en demi-finale. Sur le papier, les hommes d'Igor Tudor sont nettement favoris, mais la Coupe de France a souvent réservé plusieurs mésaventures à l' OM.

Vainqueur à 10 reprises de la compétition, l'Olympique de Marseille n'a plus gagné de Coupe de France depuis 1989, et les supporters se sont mis en tête que l' OM irait la chercher cette saison. De ce fait, le soutien sera indéniable jusqu'à la fin du parcours marseillais.

OM : Plus de 60 000 personnes attendues au Vélodrome face à Annecy

Il était déjà bien rempli dimanche soir face à Paris, et il le sera à nouveau mercredi en Coupe de France. Comme le souligne France Bleu ce lundi, 60 000 billets ont déjà trouvé preneurs pour la réception d'Annecy, et cela devrait encore augmenter dans les prochains jours. Une ambiance de nouveau volcanique qui s'annonce, et qui risque de sérieusement déstabiliser les pensionnaires de Ligue 2, eux qui ne sont pas vraiment habitués à ce genre d'atmosphère.

En revanche, l' OM sera poussé par tout un stade, qui donnera tout pour voir les hommes d'Igor Tudor s'imposer, et s'offrir une nouvelle demi-finale, la première depuis la saison 2015-2016 lors d'un match à Sochaux gagné 1-0 par l' OM grâce à un but de Florian Thauvin à l'époque.