OM : Dimitri Payet en route pour une belle récompense à Paris

Publié par Timothée Jean le 27 février 2023 à 19:23

Au lendemain de la lourde défaite de l’ OM face au PSG (0-3), Dimitri Payet pourrait se voir attribuer une belle récompense dans la capitale.

Hier soir, l’Olympique de Marseille a subi une grosse désillusion à domicile. Face à un PSG porté par un Kylian Mbappé en pleine forme, l’ OM s’est incliné 3 buts à 0 sur la pelouse du Vélodrome. Si le club phocéen occupe toujours la deuxième place de Ligue 1, les Olympiens devront rapidement rebondir. Et cela passe par une victoire dès cette semaine.

Mercredi prochain, l’ OM affronte Annnecy dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Marseille. En cas de succès, le club phocéen se qualifiera pour les quarts de finale de la compétition, ce qui n'est plus arrivé depuis de 2016. Les Marseillais sont donc tournés vers cette rencontre avec la ferme intention de la remporter. En attendant, Dimitri Payet a lui l'occasion de remporter un premier trophée individuel mondial.

OM : Dimitri Payet et Jean-Pierre Papin attendus à la cérémonie The Best

Auteur d’une incroyable reprise de volée contre le Paok Salonique en Ligue Europa, le capitaine de l’ OM est en effet nommé parmi les trois finalistes du prix Puskas. Il est en concurrence avec Marcin Oleksy, un Polonais amputé, qui s’est, lui aussi, distingué par une splendide réalisation et le Brésilien Richarlison, auteur du plus beau but de la Coupe de monde au Qatar. Le vainqueur de ce trophée sera connu ce soir.

En effet, la cérémonie The Best se déroule ce lundi (21h) à la salle Pleyel, à Paris. Au cours de la soirée sera décerné le prix du meilleur joueur, du meilleur gardien, du meilleur entraîneur masculin… ou encore du plus joli but de l’année. Dimitri Payet sera-t-il le vainqueur de ce dernier trophée ? Pour le moment, le capitaine de l' OM est l’un des grands favoris. D’ailleurs, il a été aperçu à l’aéroport en compagnie de Jean-Pierre Papin afin de prendre part à cette cérémonie. Il faudra donc patienter avant de connaitre le lauréat de ce titre.