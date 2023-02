FC Nantes : Avant Lens, Antoine Kombouaré annonce la couleur au FCN

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 21:23

Alors que le FC Nantes affronte le RC Lens mercredi en Coupe de France, Antoine Kombouaré a annoncé la couleur pour cette rencontre.

Tenant du titre après sa victoire l'an passé en Coupe de France, le FC Nantes est toujours en lice pour s'offrir un deuxième titre de suite dans cette compétition. Battus dimanche par le Stade Rennais à la Beaujoire, les Nantais semblent accuser le coup après les deux confrontations face à la Juventus.

Cependant, il va falloir vite se relever, car le quart de finale de Coupe de France se jouera dès mercredi à 18h15, et le FC Nantes ne pourra pas compter sur la force de son public pour être transcender, puisque cette rencontre se jouera à huis clos. Pour autant, les supporters nantais ont confiance en leur équipe, et s'imagine déjà retrouver le Stade de France en fin de saison. À l'image de son public, Antoine Kombouaré s'est montré très ambitieux au moment d'aborder cette rencontre de Coupe de France face au RC Lens.

FC Nantes : Le message fort d'Antoine Kombouaré pour la réception de Lens

À l'issue de la défaite du FC Nantes face au Stade Rennais, Antoine Kombouaré s'est tout de suite projeté sur le match qui attend son équipe mercredi soir face à Lens à la Beaujoire. "J'ai aimé le match des mes joueurs et le soutien inconditionnel du public. On reste soudés et ensemble pour faire quelque chose de grand contre le RC Lens. On vient de perdre trois fois. Il faut trouver les solutions pour rebondir. Il faut retrouver des scènes de joie et une qualification mercredi."

Des mots forts qui devraient remobiliser le groupe en vue du match de mercredi, que tous les supporters du FC Nantes attendent, avec l'espoir de s'offrir une nouvelle qualification en demi-finale de Coupe de France.