ASSE : Krasso livre le secret de l'embellie de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 27 février 2023 à 23:53

Lanterne rouge de la Ligue 2, fin 2022, l' ASSE va mieux en 2023. Krasso a livré le secret de la réussite du club dans la phase retour de la saison.

L’ ASSE poursuit sa remontée au classement comme souhaité. Grâce à ses 4 victoires de suite, elle est sortie de la zone rouge et est désormais 15e avec 7 points d’avance sur le premier club relégable, Dijon FCO. Joueur décisif de l’AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso a dévoilé le secret de l’embellie des Verts.

« Ce qui a changé ? Depuis le début de l’année, on se fait plus violence. On fait les efforts. On se bat, on est devenu une vraie équipe et les résultats nous permettent de prendre confiance. Les victoires appellent les victoires », a-t-il justifié, après la victoire sur Pau FC (2-0). L’avant-centre de l’ ASSE est bien placé pour évoquer le redressement spectaculaire des Verts. Il est le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise avec 12 buts en 22 matchs de championnat disputés, et également le meilleur buteur de la Ligue 2, après 25 journées.

ASSE : Batlles s'attend à un mois de mars plus compliqué

Laurent Batlles, lui, a insisté sur la concentration au sein du vestiaire de l' ASSE, afin de poursuivre la remontée. Il veut ainsi éviter que son équipe tombe dans l’euphorie ou se relâcher, dans la dernière ligne droite de la course pour le maintien. Il a donc recommandé de redoubler de vigilance. « On avance au classement. On est récompensés, mais il n’y a pas de soulagement. Il y a un mois de mars à appréhender avec des équipes de haut de tableau à affronter », a-t-il confié face à la presse.

L’ ASSE affronte les Girondins de Bordeaux, un autre club relégué en D2 comme elle, le samedi 4 mars au stade Matmut Atlantique. Les Verts recevront ensuite Amiens SC (9e), puis le leader le Havre AC (1er), dans le même mois de mars.