OM Mercato : Ounahi et Vitinha déjà dans la tourmente à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 27 février 2023 à 22:23

Arrivés cet hiver, Azzedine Ounahi et Vitinha connaissent des difficultés à l’ OM, au point de susciter diverses interrogations sur leur recrutement.

Après sa lourde défaite subie à domicile face au PSG (0-3), l’Olympique de Marseille veut rapidement rebondir. Et pour cela, les Marseillais tenteront de renouer avec la victoire mercredi face à Annecy. L’ OM est déterminé à écraser le club de Ligue 2 afin de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France.

Pour cette rencontre, l’ OM pourra encore compter sur le soutien indéfectible de son public. Plus de 60 000 supporters sont déjà attendus au Vélodrome pour pousser leur équipe vers la victoire. Toutefois, il y a des questions que le club phocéen ne pourra pas effacer aussi rapidement. C’est le cas notamment de Vitinha et Azzedine Ounahi.

OM Mercato : Ounahi et Vitinha, déjà des flops pour Marseille ?

Recrutés lors du dernier mercato hivernal, ces deux jeunes joueurs ont du mal à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Ils ne semblent pas vraiment rentrés dans le plan de jeu d’Igor Tudor. La preuve, Azzedine Ounahi et Vitinha ont encore débuté le Classico contre le PSG sur le banc de touche. Un choix tactique qui suscite l’inquiétude chez certains observateurs de l’ OM, à l’image de Daniel Riolo.

Le consultant de RMC Sport se pose des questions sur le bien-fondé d’un tel recrutement et surtout sur le temps de Vitinha et Azzedine Ounahi à l' OM. « Il va quand même falloir poser la question de Vitinha. Ils ont dépensé 30 M€ pour le recruter et tu ne le vois pas la première semaine OK. Mais il est venu pour quoi en fait ? Il y a un problème ? Ils se sont aperçus à l’entraînement que c’était une banane ? Je suis très étonné de ce qui est en train de se passer avec ce joueur. Et c’est pareil pour Ounahi, les deux recrues ne sont quasiment pas utilisées », a fait remarquer le journaliste.

Pour l’heure, ces deux joueurs doivent pour le moment se contenter d’un rôle de remplaçant à l' OM. Titulaire face à Nice pour ses grands débuts au stade Vélodrome, Vitinha a été transparent ces dernières semaines. Entré en jeu à la 81e à la place d’Alexis Sanchez face au PSG, il ne s’est pas montré à la hauteur des attentes. Alors que Azzedine Ounahi a passé l’intégralité du match sur le banc de touche. Ces deux recrues commencent à susciter quelques doutes à Marseille.