OM : Alerte à Marseille, Igor Tudor met la pression sur un défenseur

Publié par Timothée Jean le 28 février 2023 à 16:38

Alors que l’ OM s’est lourdement incliné face au PSG (0-3) dimanche soir, un défenseur est particulièrement dans le viseur d’Igor Tudor.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a subi la loi d’un solide PSG, porté par un excellent Kylian Mbappé. Les Marseillais se sont inclinés 3 buts à 0 face à des Parisiens qui ont parfaitement exploité les failles de la défense phocéenne. Pour cette rencontre décisive dans la course au titre, Igor Tudor avait en effet décidé d’aligner Éric Bailly au poste d’axial droit.

Le défenseur ivoirien avait la tâche la plus compliquée de la soirée, celle de stopper Kylian Mbappé. Sauf que le joueur de 28 ans n’est jamais parvenu à museler l’attaquant français, auteur d’un doublé lors de la rencontre. Sa prestation décevante a même suscité de vives critiques à son égard. Mais un autre défenseur de l’ OM fait aussi parler de lui pour ses irrégularités. Il est question de Nuno Tavares.

OM : Igor Tudor en attend plus de Nuno Tavares

Titularisé au poste de piston droit en l'absence de Jonathan Clauss, amoindri et laissé sur le banc de touche, le défenseur portugais a souffert face aux attaquants du Paris SG. Nuno Tavares semblait totalement perdu dans le couloir droit, là où le PSG a été le plus dangereux. Sur les phases offensives, il a également tergiversé et a manqué de lucidité, confirmant un peu plus sa réputation de joueur irrégulier. Et Igor Tudor en a bien conscience.

L’Équipe explique en effet que le technicien croate attend encore plus de Nuno Tavares. S’il loue ses qualités athlétiques, l’entraîneur de l’ OM lui reproche parfois ses attitudes puériles et son investissement à géométrie variable. Igor Tudor l’avait déjà recadré après son carton rouge pris en fin du match contre le Montpellier HSC (2-1) et attend plus de rigueur de la part de son joueur sur le terrain. Décevant face au PSG, Nuno Tavares devra vite rectifier le tir. Il devrait entamer le match entre l' OM et Annecy, prévu mercredi soir au Vélodrome en quart de finale de la Coupe de France.