ASSE : Dennis Appiah annonce la couleur du choc contre Bordeaux

Publié par ALEXIS le 01 mars 2023 à 00:00

Dennis Appiah a annoncé la couleur sur le choc entre l’ ASSE et les Girondins à Bordeaux, samedi. Il a passé des consignes fermes à ses coéquipiers.

Après la réception de Pau FC (2-0), l’ ASSE se déplace sur le terrain de Bordeaux, samedi (15h), en ouverture de la 26e journée de Ligue 2. Les Stéphanois préparent minutieusement cette rencontre, car les Girondins sont un cran au-dessus des équipes qui se sont inclinées face aux Verts, lors de quatre derniers matchs. L’AS Saint-Etienne a enregistré 4 victoires de suite, face à des clubs engagés dans la course pour le maintien, à savoir Annecy (3-2), Dijon (2-0), Nîmes (2-1) et Pau (2-0). Alors que les Girondins sont 2es au classement avec 45 points, et bien placé pour la remontée en Ligue 1.

Passeur décisif contre Pau FC, lors de la 25e journée, Dennis Appiah s’est prononcé sur le prochain match de l’ ASSE. Il se réjouit de la position actuelle des Verts. Derniers du championnat en décembre 2022, les Stéphanois sont remontés à la 15e place et ne sont plus relégables. « Sur 2023, on en est à 6 victoires désormais, dont 4 d’affilée avec quelques clean sheets. C’est bien l’équipe montre enfin un bon visage, sans doute celui qu’elle aurait dû montrer depuis le début de saison », a déclaré le défenseur recruté au FC Nantes cet hiver.

ASSE : Dennis Appiah, « 4 victoires c’est bien, mais ça ne suffit pas »

Cependant, l’ ASSE doit rester concentrée et ne pas se relâcher, car elle n’a que 7 points de plus que le premier club relégable, alors qu’il reste encore 13 journées. « Maintenant on n’a rien fait, quatre victoires de suite c’est bien, 30 points c’est bien, mais ça ne suffit pas. On va essayer de remonter au classement. L’exigence c’est le mot, et l’humilité aussi, il faut engranger le plus de points possible », a indiqué Dennis Appiah, avant d’évoquer le match contre les Girondins.

« Bordeaux, c’est une belle affiche, une équipe qui marche bien, ça sera un beau match. J’espère qu’on va rester solide. On doit montrer le même visage, on veut voir ce qu’on vaut clairement », a déclaré Dennis Appiah.