OL : L'hécatombe se poursuit chez les Gones après Grenoble

Publié par Ange A. le 01 mars 2023 à 01:50

L’ OL s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Seulement, deux nouveaux blessés ont rejoint l’infirmerie lyonnaise.

Largué en championnat, l’Olympique Lyonnais peut toujours espérer décrocher une place européenne via la Coupe de France. Mardi, l’ OL a d’ailleurs franchi une nouvelle étape. Lyon s’est imposé deux buts à un face au Grenoble Foot 38. Des réalisations de Bradley Barcola et Jeffinho ont permis aux Gones d’arracher un ticket pour les demi-finales de la compétition. Une première pour le club rhodanien depuis 2020. L’ OL avait été sorti à ce stade du tournoi par le PSG, futur vainqueur de l’épreuve. Seulement, la soirée des deux buteurs lyonnais ne restera pas des plus mémorables. Les deux pépites ont quitté prématurément la pelouse du Groupama Stadium en raison de blessure.

OL : Deux nouveaux blessés à l’infirmerie lyonnaise

Auteur du but du break de l’Olympique Lyonnais, Jeffinho a signé sa première réalisation avec son nouveau club. Le Brésilien arrivé cet hiver signait d’ailleurs sa première titularisation avec l’ OL. La recrue lyonnaise s’est blessée en célébrant son but. Suite à un salto, l’ancien de Botafogo s’est tenu l’arrière de la cuisse. L’ailier âgé de 23 ans a été remplacé à la mi-temps. Quant à Bradley Barcola, il a été remplacé avant l’heure de jeu par Mohamed El Arouch.

Avec les blessures de Jeffinho et Barcola, la liste des invalides de Laurent Blanc s’allonge. Contre Angers lors de la dernière journée, il avait déjà perdu Thiago Mendes sur blessure. Outre le forfait du milieu brésilien, le coach de l’ OL devait également composer avec les absences d’Houssem Aouar, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Comme face à Grenoble, l’entraîneur des Gones va s’atteler à aligner la meilleure équipe face à Lorient lors de la prochaine journée du championnat. Un seul point séparer Lyon (9e) de son prochain adversaire, actuel 8e de Ligue 1.