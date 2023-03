PSG Mercato : Paris est fixé sur l'avenir de Mauro Icardi

Publié par Thomas G. le 01 mars 2023 à 12:57

Barré par une forte concurrence au PSG, Mauro Icardi souhaiterait évoluer en Serie A la saison prochaine après son prêt concluant à Galatasaray.

L’été dernier, Mauro Icardi a été preté par le PSG à Galatasaray sans option d’achat. Quelques mois et quelques buts plus tard, l’international argentin s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les stambouliotes. Le buteur de 30 ans est l’un des fers de lance de l’attaque de Galatasaray, actuellement leader de Süper Lig.

Les performances de Mauro Icardi auraient conquis les dirigeants turcs qui aimeraient le recruter définitivement au PSG cet été. Toutefois, Galatasaray pourrait se heurter aux velléités de départ du joueur. Mauro Icardi espère que ses performances avec Galatasaray cette saison lui permettront de faire son grand retour en Italie.

Habitué aux frasques extra-sportives et aux choix surprenants tout au long de sa carrière, Mauro Icardi pourrait une nouvelle fois faire honneur à sa réputation. En effet, selon les informations de CalcioMercato, l'ancien capitaine de l'Inter souhaiterait retourner à Milan, et plus précisément à l'AC Milan. Selon Daniele Longo, Stefano Pioli et Paolo Maldini entretiendraient de bonnes relations avec le buteur argentin ce qui pourrait faciliter les négociations.

PSG Mercato : Mauro Icardi vise un retour à Milan

Toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne souhaiterait pas revenir au PSG la saison prochaine pour jouer les doublures. Le Paris SG serait donc ouvert à l’idée de vendre Mauro Icardi en cas de belle offre cet été. La vente de l’international argentin permettrait au PSG de renflouer les caisses et d’alléger la masse salariale. D’autant plus que les prestations de Mauro Icardi à Galatasaray pourraient attirer de nombreux clubs et faire monter les enchères.

Mauro Icardi serait prêt à signer chez les Rossoneri malgré ses sept années passées chez l’ennemi Nerazzurri. L’ancien attaquant du PSG étudie également la possibilité de signer à l’AS Roma. Les deux cadors italiens sont à la recherche d'un attaquant, et l'expérience de l'international argentin pourrait jouer en sa faveur. Reste à savoir si l'un des deux clubs parviendra à trouver un accord avec le PSG.