PSG : Une merveilleuse nouvelle tombe pour Kimpembe après l’OM

Publié par Ange A. le 01 mars 2023 à 01:10

Le PSG a perdu Presnel Kimpembe sur blessure lors du choc contre l’OM. Les dernières nouvelles du défenseur central sont bonnes.

Christophe Galtier s’est quelque peu offert un sursis dimanche à l’Orange Vélodrome. Le Paris Saint-Germain a étrillé l’Olympique de Marseille devant le peuple phocéen. Le PSG l’a emporté trois buts à zéro sur la pelouse de son meilleur ennemi. Ce succès permet à Paris de laver l’affront subi il y a quelques jours en terre marseillaise en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens avaient été battus et éliminés de la compétition par les Olympiens. Cette victoire offre surtout une confortable place de leader aux Rouge et bleu. Lesquels disposent désormais de cinq unités d’avance sur leurs rivaux phocéens. Le point noir de la soirée côté francilien est venu de Presnel Kimpembe. Le défenseur central est sorti sur blessure et ne rejouera plus cette saison. De bonnes nouvelles sont néanmoins tombées pour le titi ce mardi.

PSG : Des nouvelles rassurantes de Presnel Kimpembe après sa blessure

Sorti sur civière au Vélodrome, Presnel Kimpembe souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit. Le défenseur central du Paris SG est forfait pour le reste de la saison. Il ne devrait pas signer son retour à la compétition avant le prochain automne. L’Équipe a donné des nouvelles rassurantes du défenseur âgé de 27 ans. Le quotidien sportif révèle qu’il a été opéré avec succès ce mardi. Une information confirmée par le principal intéressé sur son compte Twitter. « L’opération s’est bien passée. Un grand merci à tout le staff médical du PSG et au Professeur James Calder. Les guerriers reviennent toujours plus forts », a posté le concerné avec le hashtag « La Force ».

Sans Kimpembe, Christophe Galtier aura un gros rendez-vous à honorer dans une semaine à l’Allianz Arena. Le PSG affronte le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. La bande à Lionel Messi s’était inclinée à domicile sur le plus petit des scores à l’aller au Parc des Princes.