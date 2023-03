ASSE : Deux matchs références en vue pour l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 01 mars 2023 à 19:57

L’ ASSE croise un deuxième adversaire de taille après Bordeaux. Laurent Batlles va ainsi jauger le niveau réel de son équipe, après des concurrents directs.

Ce samedi, le choc de la 26e journée de Ligue 2 oppose l’ ASSE à Bordeaux à 15h. Les supporters de Saint-Etienne ont déjà fait le plein du parcage visiteurs. Ils seront 850 au Matmut Atlantique, lors du match entre les deux clubs relégués de la Ligue 1 en mai dernier.

Les Girondins ont une revanche à prendre sur les Verts, qui les avaient battus à Geoffroy-Guichard (2-0), lors de la 8e journée, le 10 septembre 2022. D’ailleurs, les deux clubs connaissent des fortunes diverses cette saison. Six mois après leur première rencontre, l’ ASSE est 15e avec 30 points et lutte pour se maintenir en Ligue 2, alors que Bordeaux est 2e avec 45 points et en course pour la remontée immédiate dans l’élite.

ASSE : Après Bordeaux, Saint-Etienne affronte le Havre

Cependant, ce match reste très indécis, car Saint-Etienne est dans une bonne dynamique actuellement. Elle a remporté ses quatre derniers matchs en championnat, avec deux clean sheet à la clé, à domicile, contre Dijon FCO et Pau FC (2-0). Après Bordeaux, l’ ASSE va affronter un autre gros calibre, le Havre AC. Elle se déplacera au Stade Océane en Normandie, le 18 mars à 15h. Le club normand est en tête de la Ligue 2 depuis la 14e journée, avec 52 points.

L’équipe de Laurent Batlles va donc se mesurer au leader et à son dauphin, après ses victoires sur des concurrents directs dans la course pour le maintien (Annecy, Dijon, Nîmes et Pau). Mais entre le match à Bordeaux puis au Havre, l' ASSE reçoit Amiens SC (9e) à Geoffroy-Guichard, le 11 mars (19h), lors de la 27e journée du championnat.