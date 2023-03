ASSE : Un attaquant de Saint-Etienne fait trembler Bordeaux

Publié par Enzo Vidy le 02 mars 2023 à 16:56

Alors que l'ASSE se déplace au Matmut Atlantique samedi, Jean-Philippe Krasso inspire beaucoup de crainte du côté de Bordeaux.

C'est un premier vrai test qui attend l'ASSE samedi après-midi au Matmut Atlantique. Sur une très belle série de 4 victoires consécutives, les hommes de Laurent Batlles ont rendez-vous avec les Girondins de Bordeaux, 2e du championnat de Ligue 2, et candidat sérieux à la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison.

Un match qui s'annonce difficile, mais également passionnant, car l'ASSE propose enfin un jeu plus que séduisant depuis son recrutement ambitieux lors du dernier mercato hivernal. En ce qui concerne les Bordelais, ils restent sur une série de deux succès d'affilée, et pourraient provisoirement revenir à 4 points du Havre, leader incontestable de Ligue 2.

À l'approche de cette rencontre, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés en conférence de presse, et si les effectifs ne devraient pas être au complet, un joueur de l'ASSE inquiète l'entraîneur des Girondins, David Guion.

ASSE : Jean-Philippe Krasso, un joueur à surveiller de près selon David Guion

Co-meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2 avec 12 réalisations, Jean-Philippe Krasso est également le meilleur passeur cette saison avec 7 passes décisives délivrées. Des statistiques qui témoignent de l'influence de l'attaquant ivoirien sur les performances de son équipe, ainsi que de la crainte qu'il suscite chez les différents adversaires de l'ASSE.

À Bordeaux, David Guion ne s'y trompe pas, et ne cache pas son inquiétude à 48 heures du match entre les Girondins et l'ASSE. "On a cette chance de pouvoir faire un gros match, j’espère que mes joueurs vont répondre à cette affiche. Jean-Philippe Krasso est un très bon joueur. C’est évidemment un buteur. C’est un joueur en fin de contrat donc c’est un joueur qui a envie de finir la saison avec des statistiques.

C’est un joueur qu’il faut évidemment surveiller de très près." Des déclarations qui montrent l'impact que possède Jean-Philippe Krasso cette saison, et il est évident que les Bordelais devront s'en méfier pour ne pas subir le réalisme clinique de l'attaquant ivoirien.