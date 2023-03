OM : Le début d’une crise plane à Marseille, Tudor doit réagir

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2023 à 19:26

Après la débâcle face à Annecy, l’ OM est dans une situation délicate. Les Phocéens devront vite rebondir au risque de plonger dans une crise sportive.

Qui l’aurait cru ? En l’espace de trois jours, l’ OM a quasiment perdu l’espoir de remporter un trophée cette saison. Après avoir subi une grosse claque face au PSG, l’Olympique de Marseille visait la Coupe de France. Tombeurs du Stade Rennais et du PSG lors des tours précédents, le club phocéen était considéré comme le grand favori de la compétition.

Le chemin vers la finale au Stade de France semblait même déjà se dessiner, sauf que l’ OM s’est perdu en route. À la surprise générale, les hommes d’Igor Tudor se sont fait éliminer par la modeste équipe d’Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Suite à cette sortie de route inattendue, la déception, la colère et l’inquiétude sont immenses dans la cité phocéenne. « On a honte, pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendent ce trophée », a déclaré Mattéo Guendouzi à l’issue de cette rencontre.

Le milieu de terrain tricolore avait du mal à se remettre de cette « faute professionnelle ». Igor Tudor avait lui-même du mal à expliquer cette « stupide » défaite à domicile. Avec un style de jeu impressionnant, l’ OM pouvait rêver d’un sacre en Coupe de France, mais Annecy a mis fin à cet espoir.

OM : Igor Tudor sous pression avant d’affronter le Stade Rennais

Désormais, l’ OM devra se concentrer sur le championnat. Après 25 journées, les Phocéens occupent la 2e place de Ligue 1 avec huit points de retard sur le PSG. L’ OM devra impérativement s’imposer dimanche prochain sur la pelouse du Stade Rennais, sous peine d’être éjecté du podium.

Une défaite au Roazhon Park pourrait faire entrer l’ OM dans un début de crise sportive, car les supporters marseillais auront bien du mal à encaisser un troisième échec de suite. « Le public vient en nombre cette saison, ils font record sur record. À la place du public, je ne serais pas content », a prévenu Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Éliminé de la Coupe de France et distancé en championnat, l’ OM devra à présent sécuriser sa deuxième place au classement. Car l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e) ne sont qu'à deux points des Phocéens. Face à ces redoutables poursuivants, Igor Tudor et son groupe devront montrer un autre visage pour obtenir une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans le cas contraire, l’entraîneur croate se retrouverait dans une situation inconfortable.