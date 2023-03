PSG Mercato : Lionel Messi a tranché pour sa prochaine destination

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 21:56

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore prolongé avec le PSG, mais l’attaquant de 35 ans sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Arrivé librement en août 2021, Lionel Messi dispute ses derniers mois de contrat sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos aimeraient le voir rester au moins jusqu’en juin 2024 avec une autre année en option, Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir pour la saison prochaine. Cependant, l’ancien capitaine du FC Barcelone aurait une certitude pour sa prochaine destination. En effet, selon les renseignements glanés par le quotidien catalan Sport, Messi souhaiterait poursuivre en Europe puisqu’il se sent encore capable d’évoluer au haut niveau.

Les destinations exotiques comme les États-Unis (Inter Miami), l’Argentine (Newell’s Old Boys) et l’Arabie Saoudite (Al-Hilal ) ne seraient donc pas dans les plans actuels du septuple Ballon d’Or. La source espagnole explique notamment que si Messi envisageait bien une retraite à la Cristiano Ronaldo, dans un championnat de « seconde zone », il serait désormais convaincu de rester dans l’élite du football européen. Et il ne manque pas de courtisans.

PSG Mercato : Le Paris SG face à la concurrence pour Lionel Messi

Outre le Paris Saint-Germain avec lequel il discute pour une prolongation de deux ans depuis plusieurs semaines, Lionel Messi aurait également des touches ailleurs sur le vieux continent. En effet, à en croire Sport, le FC Barcelone rêverait toujours d’un retour de son ancien maître à jouer. En interne, Xavi Hernandez, l’entraîneur des Blaugranas, mettrait la pression à sa direction afin de voir son ancien coéquipier débarquer au Camp Nou au terme de son engagement avec le PSG.

En Italie, des fans de l’Inter Milan ont dernièrement lancé à leur président Steven Zhang : « Emmenez-nous Messi ! », alors que le dirigeant chinois sortait d’un déjeuner, dans des propos rapportés par TMW. Cependant, plusieurs sources locales et étrangères estiment qu’à l’heure actuelle, c’est le Paris SG qui tient la corde dans ce dossier.