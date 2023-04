Publié par Leonard le 28 avril 2023 à 05:12

À l'approche du mercato estival, le Real Madrid aurait fait le choix de bloquer les offres de 7 joueurs de l’effectif des Merengues.

Real Madrid Mercato : Des départs inévitables

Alors que la fin de saison approche et que le Real Madrid prépare ses prochains rendez-vous contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions et contre Osasuna en finale de la Copa del Rey, les Madrilènes préparent d’ores et déjà l'avenir et les prochains mercato. Distancé en championnat par le FC Barcelone, le Real Madrid a sans doute dit adieu au titre après sa déroute sur la pelouse de Gérone (4-2) et montré quelques faiblesses dans sa rotation.

Les dirigeants de la Casa Blanca anticipent déjà le futur de l'équipe. En effet, selon Defensa Central, Florentino Pérez aurait divisé son effectif en 3 groupes distincts : les intouchables, les éléments importants qui ne sont pas indispensables et les joueurs non retenus. Parmi les joueurs qui ne seront pas retenus, on retrouve Eden Hazard, Alvaro Odriozola ou encore Jesus Vallejo, qui sont jugés pas au niveau. Les joueurs en fin de contrat, Dani Ceballos et Mariano Diaz, ne seront eux aussi pas conservés.

Un renouveau à venir au Real Madrid

Concernant les joueurs qui ne seront pas retenus en cas d'offres jugées satisfaisantes, on retrouverait de nombreux cadres vieillissants comme Karim Benzema, Toni Kroos ou encore Luka Modric. Ces derniers qui devraient vraisemblablement prolonger leurs pige à Madrid ne seront pas bloqués en cas de bonnes propositions. Cette liste serait notamment complétée par Dani Carvajal, Nacho et Antonio Rudiger.

Pour autant, Florentino Perez aurait dégagé une liste de 7 joueurs jugés comme intransférables à court, moyen et long terme. Cette liste serait composée de Thibaut Courtois, Vinicius Jr, Rodrygo, Éder Militao, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Ce dernier recruté l'an passé, n'a pas encore fait l’unanimité au sein des Merengues, et des rumeurs l’envoyant à Liverpool persistent ces derniers temps. Pour autant, le milieu français ne quittera pas la capitale espagnol car les dirigeants compteraient sur lui dans le futur.